https://ria.ru/20240613/lama-1952257451.html

В Тыве празднуют 105-летие учреждения института верховного ламы

В Тыве празднуют 105-летие учреждения института верховного ламы - РИА Новости, 13.06.2024

В Тыве празднуют 105-летие учреждения института верховного ламы

В Республике Тыве в четверг празднуют 105-летие учреждения института пандито камбы-ламы (верховного ламы), в честь праздника проведут торжественный молебен и... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T00:10

2024-06-13T00:10

2024-06-13T00:10

религия

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россия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Республике Тыве в четверг празднуют 105-летие учреждения института пандито камбы-ламы (верховного ламы), в честь праздника проведут торжественный молебен и буддийский саммит, рассказала РИА Новости заместитель полномочного представителя Республики Тывы в Москве Светлана Намчак.БУДДИЙСКИЙ САММИТ"Тринадцатого июня в Тыве празднуют знаменательное событие: 105-летие основания института пандито камбы-ламы, то есть верховного ламы Республики Тывы. Также в этом году в октябре празднуют 80-летие вхождения Тывы в состав СССР. К обоим юбилеям мы приурочили международную конференцию "Буддийский саммит", ее организуют Правительство Республики Тывы, Управление камбы-ламы Республики Тывы и Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям", — сказала Намчак.Так, по ее словам, 13 июня в центральном тувинском буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг пройдет праздничный молебен с участием гостей из Бурятии, Калмыкии, Алтая, Хакасии, Забайкальского края, Санкт-Петербурга и Москвы, а также буддийского духовенства из Индии, а после молебна начнет работу международная конференция "Буддийский саммит". В частности, на ней пройдет круглый стол "Развитие буддизма в XX веке на территории Тувы: особенности развития, институт пандито камбы-ламы, знаменательные даты", добавила представитель республики.Среди участников молебна и конференции — настоятель монастыря Дрепунг Гоман геше-лхарамба Джигме Гьяцо, камбы-лама Республики Тывы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар), председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов), кхенсур (бывший настоятель. — Прим. ред.) центрального хурула (буддийского храма. — Прим. ред.) Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Анджа Харцхаев, вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Денис Возилов.Для гостей конференции организовали культурную программу: вечером 12 июня в Национальном театре состоялся концерт, посвященный 105-летию основания института камбы-ламы, а 14 июня пройдут соревнования "Сульдэ Наадым" на призы пандито камбы-ламы по стрельбе из тувинского лука, а тувинские борцы покажут свое мастерство в национальной борьбе "Хуреш".ВЕРХОВНЫЙ ЛАМА И НЕЗАВИСИМОСТЬ ТЫВЫСветлана Намчак рассказала, что до XX века Тыва не имела суверенитета, исторически ее территория относилась к разным государствам, при этом в XIX веке она стремилась выйти из состава Китая и перейти в российское подданство. К началу XX века, продолжила она, Тыва находилась под протекторатом России "и еще тогда российские губернские власти предпринимали попытки создания автономного института главного ламы наподобие того, что уже было сделано в Бурятии и Калмыкии, чтобы уменьшить влияние монгольского и тибетского духовенства и оставить их в зоне российского влияния"."В Гражданскую войну некоторое время территория Тывы была под белыми, на тот момент юридически глава этой территории — верховный правитель России Александр Колчак — 13 июня 1919 года подписал указ об утверждении "Ширету-ламы Дашипуцеглен дацана геше Лобсан Чамзы в звании Бандидо Хамбо Ламы Урянхайского духовенства", фактически учредив институт верховного ламы Тывы. Это стало началом административной и организационной независимости тувинского духовенства, которое до этого подчинялось напрямую монгольскому светскому и духовному правителю Богдо-гегену и Далай-ламе. При этом с Тибетом были сохранены духовные связи", — отметила представитель республики.Она также напомнила, что независимое государство — Тувинская Народная Республика (ТНР) — было образовано в 1921 году, его признал СССР. Причем ТНР одна из первых выступила на стороне Советского Союза в Великой Отечественной войне, активно помогала фронту. Потом парламент ТНР обратился с прошением о вхождении в СССР, которое было удовлетворено в 1944 году. Соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР датирован 11 октября 1944 года, Тыва вошла в состав РСФСР.

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html

https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html

https://ria.ru/20240610/buddiyskie-1951530079.html

https://ria.ru/20240523/budda-1947835056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

республика тыва, ссср, россия, религия