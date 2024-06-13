https://ria.ru/20240613/kursy-1952639265.html
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже - РИА Новости, 13.06.2024
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже
Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже, следует из данных регулятора. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:36
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже, следует из данных регулятора.Так, курс доллара снизился на 81,34 копейки — до 88,21 рубля, евро — на 90,67 копейки, до 94,83 рубля, юаня — на 19,02 копейки, до 12,04 рубля.США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.В Банке России напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.
https://ria.ru/20240613/peskov-1952558596.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа, санкции в отношении россии, сша
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Московская биржа, Санкции в отношении России, США
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже
ЦБ впервые после санкций рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже, следует из данных
регулятора.
Так, курс доллара снизился на 81,34 копейки — до 88,21 рубля, евро — на 90,67 копейки, до 94,83 рубля, юаня — на 19,02 копейки, до 12,04 рубля.
США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу
и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
В Банке России напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.
Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.