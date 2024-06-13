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ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже - РИА Новости, 13.06.2024
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17:13 13.06.2024 (обновлено: 17:36 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/kursy-1952639265.html
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже - РИА Новости, 13.06.2024
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже
Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже, следует из данных регулятора. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:36
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
московская биржа
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже, следует из данных регулятора.Так, курс доллара снизился на 81,34 копейки — до 88,21 рубля, евро — на 90,67 копейки, до 94,83 рубля, юаня — на 19,02 копейки, до 12,04 рубля.США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.В Банке России напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.
https://ria.ru/20240613/peskov-1952558596.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа, санкции в отношении россии, сша
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Московская биржа, Санкции в отношении России, США
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

ЦБ впервые после санкций рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка в Москве
Здание Центрального банка в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже, следует из данных регулятора.
Так, курс доллара снизился на 81,34 копейки — до 88,21 рубля, евро — на 90,67 копейки, до 94,83 рубля, юаня — на 19,02 копейки, до 12,04 рубля.
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Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, заявил Песков
Вчера, 13:29
США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
В Банке России напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.
Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.
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Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Вчера, 10:03
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияМосковская биржаСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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