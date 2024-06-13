https://ria.ru/20240613/kursy-1952639265.html

ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже - РИА Новости, 13.06.2024

ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже, следует из данных регулятора. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:13

2024-06-13T17:13

2024-06-13T17:36

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

московская биржа

санкции в отношении россии

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже, следует из данных регулятора.Так, курс доллара снизился на 81,34 копейки — до 88,21 рубля, евро — на 90,67 копейки, до 94,83 рубля, юаня — на 19,02 копейки, до 12,04 рубля.США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.В Банке России напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.

https://ria.ru/20240613/peskov-1952558596.html

https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа, санкции в отношении россии, сша