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В Крыму начали реализацию проектов по созданию новых курортов - РИА Новости, 13.06.2024
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Туризм
 
11:32 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kurorty-1952524633.html
В Крыму начали реализацию проектов по созданию новых курортов
В Крыму начали реализацию проектов по созданию новых курортов - РИА Новости, 13.06.2024
В Крыму начали реализацию проектов по созданию новых курортов
В Крыму приступили к реализации проектов по созданию круглогодичных курортов "Золотые пески" и "Крымская Ривьера" на западном побережья полуострова, сообщил РИА РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:32
2024-06-13T11:32
туризм
экономика
россия
евпатория
саки (крым)
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. В Крыму приступили к реализации проектов по созданию круглогодичных курортов "Золотые пески" и "Крымская Ривьера" на западном побережья полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" между городами Евпатория и Саки построят круглогодичные курорты "Золотые пески России" с 17 отелями на 4,5 тысячи номеров и "Крымская Ривьера" с отелем на 840 номеров, срок реализации - до 2030 года. Новый курорт позволит увеличить турпоток в Крым на 1 миллион человек в год. "Реализация проектов по созданию круглогодичных курортов "Золотые пески" и "Крымская Ривьера" можно сказать уже началась", - сказал Константинов агентству. В частности, по его словам, по "Золотым пескам" уже разработана документация по планировке территории, во втором полугодии начнутся работы по разработке мастер-плана, стартовал процесс формирования земельных участков для реализации проекта. "Уже ведется проектирование набережной, по другим пяти объектам обеспечивающей инфраструктуры в настоящее время подготовлено обоснование и осуществляется согласование источника финансирования с правительством России. Планируемое начало работы курорта для приема туристов – 2030 год", - сказал глава парламента. При этом, по его словам, реализация проекта "Крымская Ривьера" ведется совместно с госкорпорацией "Туризм.РФ". Начата работа по привлечению кредитных ресурсов для реализации проекта по льготной процентной ставке при поддержке правительства России. "Параллельно инвестором ведется работа с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению территории реализации проекта соответствующими техусловиями. Планируемое начало работы курорта для приема туристов – 2028 год", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20240529/putin-1949104348.html
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экономика, россия, евпатория, саки (крым), владимир константинов, сергей аксенов (политик), туризм
Туризм, Экономика, Россия, Евпатория, Саки (Крым), Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Туризм
В Крыму начали реализацию проектов по созданию новых курортов

В Крыму приступили к созданию курортов "Золотые пески" и "Крымская Ривьера"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. В Крыму приступили к реализации проектов по созданию круглогодичных курортов "Золотые пески" и "Крымская Ривьера" на западном побережья полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" между городами Евпатория и Саки построят круглогодичные курорты "Золотые пески России" с 17 отелями на 4,5 тысячи номеров и "Крымская Ривьера" с отелем на 840 номеров, срок реализации - до 2030 года. Новый курорт позволит увеличить турпоток в Крым на 1 миллион человек в год.
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"Реализация проектов по созданию круглогодичных курортов "Золотые пески" и "Крымская Ривьера" можно сказать уже началась", - сказал Константинов агентству.
В частности, по его словам, по "Золотым пескам" уже разработана документация по планировке территории, во втором полугодии начнутся работы по разработке мастер-плана, стартовал процесс формирования земельных участков для реализации проекта.
«
"Уже ведется проектирование набережной, по другим пяти объектам обеспечивающей инфраструктуры в настоящее время подготовлено обоснование и осуществляется согласование источника финансирования с правительством России. Планируемое начало работы курорта для приема туристов – 2030 год", - сказал глава парламента.
При этом, по его словам, реализация проекта "Крымская Ривьера" ведется совместно с госкорпорацией "Туризм.РФ". Начата работа по привлечению кредитных ресурсов для реализации проекта по льготной процентной ставке при поддержке правительства России.
"Параллельно инвестором ведется работа с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению территории реализации проекта соответствующими техусловиями. Планируемое начало работы курорта для приема туристов – 2028 год", - сказал глава парламента.
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