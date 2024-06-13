https://ria.ru/20240613/kredit-1952721586.html
В G7 достигли соглашения по кредиту для Украины, подтвердила Мелони
В G7 достигли соглашения по кредиту для Украины, подтвердила Мелони - РИА Новости, 13.06.2024
В G7 достигли соглашения по кредиту для Украины, подтвердила Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что страны "Большой семерки" на саммите достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:05
2024-06-13T21:05
2024-06-13T21:05
экономика
украина
италия
апулия
джорджа мелони
санкции в отношении россии
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БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что страны "Большой семерки" на саммите достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. "Я подтверждаю, что мы достигли политического соглашения для предоставления дополнительной финансовой помощи Украины в размере около 50 миллиардов долларов до конца года благодаря механизму кредитов, для возвращения которых будут использоваться доходы от замороженных в наших юрисдикциях активов России" - заявила она на саммите "Семерки" в итальянской области Апулия. "Мы, конечно, не говорим о конфискации этих активов, а о процентах, которые они наращивают со временем", - сказала Мелони.
https://ria.ru/20240613/ssha-1952629659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, италия, апулия, джорджа мелони, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Италия, Апулия, Джорджа Мелони, Санкции в отношении России
В G7 достигли соглашения по кредиту для Украины, подтвердила Мелони
Премьер Италии Мелони: в G7 достигли соглашения по кредиту Украине в $50 млрд