https://ria.ru/20240613/kramatorsk-1952543625.html

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении - РИА Новости, 13.06.2024

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении

Генеральный штаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:42

2024-06-13T12:42

2024-06-13T12:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений... Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается крайне сложной.

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина