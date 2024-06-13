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Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kramatorsk-1952543625.html
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении - РИА Новости, 13.06.2024
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении
Генеральный штаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:42
2024-06-13T12:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений... Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается крайне сложной.
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донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении

Генштаб ВСУ: на Краматорском направлении за ночь произошло пять боестолкновений

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Краматорске
Украинские военные в Краматорске - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.
"На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений... Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается крайне сложной.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраина
 
 
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