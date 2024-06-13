https://ria.ru/20240613/kramatorsk-1952543625.html
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении - РИА Новости, 13.06.2024
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении
Генеральный штаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:42
2024-06-13T12:42
2024-06-13T12:42
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил в четверг о напряженной ситуации на краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений... Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается крайне сложной.
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html
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РИА Новости
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Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении
Генштаб ВСУ: на Краматорском направлении за ночь произошло пять боестолкновений