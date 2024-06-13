https://ria.ru/20240613/kraby-1952598044.html

"Терроризируют". Нью-Йорк захватили незваные гости

"Терроризируют". Нью-Йорк захватили незваные гости - РИА Новости, 13.06.2024

"Терроризируют". Нью-Йорк захватили незваные гости

Китайские мохнаторукие крабы терроризируют рыбаков в Нью-Йорке и разрушают береговую линию, передает CBS News. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:14

2024-06-13T15:14

2024-06-13T15:27

в мире

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Китайские мохнаторукие крабы терроризируют рыбаков в Нью-Йорке и разрушают береговую линию, передает CBS News."Эти крабы перемещаются между солоноватой и морской водой и конкурируют с местной морской жизнью, что может привести к разрушению экосистем", — говорится в сообщении Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка, которое цитирует телеканал.Эксперты пока не могут предсказать, какие последствия будут у "крабового вторжения", но исторически влияние этого вида на экологию и экономику оценивается как негативное. Эти животные повреждают рыболовные снасти и крадут наживку, блокируют системы охлаждения электростанций и даже повышают риск наводнения – когда крабы в большом количестве зарываются в берег, почва становится нестабильной.Власти Нью-Йорка в случае обнаружения краба призывают сфотографировать его и сообщить, где он был найден, затем изъять вредителя из окружающей среды и поместить в морозилку – там ракообразное быстро погибнет.

https://ria.ru/20240613/slizni-1952561605.html

https://ria.ru/20240414/moskva-1939954860.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город)