https://ria.ru/20240613/kozlov-1952474255.html

Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды

Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды - РИА Новости, 13.06.2024

Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды

Ответственность властей, которые не приняли все необходимые меры для снижения рисков от природной стихии, хотя неблагоприятный прогноз был выдан... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:07

2024-06-13T08:07

2024-06-13T08:07

пмэф-2024

экономика

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

гидрометцентр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Ответственность властей, которые не приняли все необходимые меры для снижения рисков от природной стихии, хотя неблагоприятный прогноз был выдан заблаговременно, стоит повысить, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, Гидрометцентр России ежедневно готовит и направляет в государственные органы власти гидрометеорологические прогнозы, и претензий со стороны коллег на оперативность и состав предоставляемой информации не поступало. "Авторитет прогнозов несомненно высокий. Вероятно, стоит повысить ответственность органов власти, которые не приняли всех мер для минимизации рисков от стихий при получении неблагоприятных прогнозов", - сказал Козлов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240610/krym-1951847784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), гидрометцентр