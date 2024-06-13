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Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды - РИА Новости, 13.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
08:07 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kozlov-1952474255.html
Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды
Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды - РИА Новости, 13.06.2024
Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды
Ответственность властей, которые не приняли все необходимые меры для снижения рисков от природной стихии, хотя неблагоприятный прогноз был выдан... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:07
2024-06-13T08:07
пмэф-2024
экономика
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
гидрометцентр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Ответственность властей, которые не приняли все необходимые меры для снижения рисков от природной стихии, хотя неблагоприятный прогноз был выдан заблаговременно, стоит повысить, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, Гидрометцентр России ежедневно готовит и направляет в государственные органы власти гидрометеорологические прогнозы, и претензий со стороны коллег на оперативность и состав предоставляемой информации не поступало. "Авторитет прогнозов несомненно высокий. Вероятно, стоит повысить ответственность органов власти, которые не приняли всех мер для минимизации рисков от стихий при получении неблагоприятных прогнозов", - сказал Козлов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), гидрометцентр
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Гидрометцентр
Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды

Козлов призвал усилить ответственность за бездействие при плохом прогнозе погоды

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов на ПМЭФ-2024
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Ответственность властей, которые не приняли все необходимые меры для снижения рисков от природной стихии, хотя неблагоприятный прогноз был выдан заблаговременно, стоит повысить, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов.
По его словам, Гидрометцентр России ежедневно готовит и направляет в государственные органы власти гидрометеорологические прогнозы, и претензий со стороны коллег на оперативность и состав предоставляемой информации не поступало.
"Авторитет прогнозов несомненно высокий. Вероятно, стоит повысить ответственность органов власти, которые не приняли всех мер для минимизации рисков от стихий при получении неблагоприятных прогнозов", - сказал Козлов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Гидрометцентр
 
 
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