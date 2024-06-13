https://ria.ru/20240613/kozlov-1952474255.html
Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды
Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды - РИА Новости, 13.06.2024
Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды
Ответственность властей, которые не приняли все необходимые меры для снижения рисков от природной стихии, хотя неблагоприятный прогноз был выдан... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:07
2024-06-13T08:07
2024-06-13T08:07
пмэф-2024
экономика
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950960880_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_bb632a51b5915263befe1e1473eeb9e1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Ответственность властей, которые не приняли все необходимые меры для снижения рисков от природной стихии, хотя неблагоприятный прогноз был выдан заблаговременно, стоит повысить, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, Гидрометцентр России ежедневно готовит и направляет в государственные органы власти гидрометеорологические прогнозы, и претензий со стороны коллег на оперативность и состав предоставляемой информации не поступало. "Авторитет прогнозов несомненно высокий. Вероятно, стоит повысить ответственность органов власти, которые не приняли всех мер для минимизации рисков от стихий при получении неблагоприятных прогнозов", - сказал Козлов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240610/krym-1951847784.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950960880_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3be804036aa2ad163cb8e4c4acfbef07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), гидрометцентр
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Гидрометцентр
Козлов заявил о высоком авторитете прогнозов погоды
Козлов призвал усилить ответственность за бездействие при плохом прогнозе погоды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Ответственность властей, которые не приняли все необходимые меры для снижения рисков от природной стихии, хотя неблагоприятный прогноз был выдан заблаговременно, стоит повысить, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов.
По его словам, Гидрометцентр
России ежедневно готовит и направляет в государственные органы власти гидрометеорологические прогнозы, и претензий со стороны коллег на оперативность и состав предоставляемой информации не поступало.
"Авторитет прогнозов несомненно высокий. Вероятно, стоит повысить ответственность органов власти, которые не приняли всех мер для минимизации рисков от стихий при получении неблагоприятных прогнозов", - сказал Козлов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.