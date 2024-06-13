Канада подтвердила наблюдение за российскими кораблями у побережья Кубы
CTV News: ВС Канады отслеживают перемещения российских кораблей у побережья Кубы
© AP Photo / Arial LeyФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024
© AP Photo / Arial Ley
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В минобороны Канады подтвердили, что вооруженные силы страны отслеживают перемещения и действия российских кораблей у побережья Кубы, сообщает телеканал CTV News.
В среду, 12 июня, жители кубинской столицы Гаваны встретили корабельную группу Северного флота России в составе фрегата "Адмирал Горшков", АПЛ "Казань", танкера "Академик Пашин" и буксира "Николай Чикер". Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев ранее рассказал РИА Новости, что заход на Кубу является лишь одной из задач дальнего похода кораблей. Перед прибытием в Карибское море разнородная тактическая группа из четырех судов отрабатывала в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия.
В среду помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США следят за военными кораблями РФ у побережья Кубы.
«
"(Вооруженные силы - ред.) отслеживают перемещения и активность (кораблей - ред.) Канадские вооруженные силы вместе со своими американскими коллегами регулярно проводят операции (в том числе морские и воздушные) в поддержку нашей миссии континентальной обороны", - заявили телеканалу в оборонном ведомстве.
Также в минобороны добавили, что самолет ВВС Канады CP-140 и корабль канадского флота Ville de Quebec "наблюдали за действиями российской флотилии".
Кубинцы с 13 по 15 июня, пока фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" находится на стоянке в Гаване, смогут попасть на борт судна. Российские моряки в эти дни проведут встречи с руководством Военно-морского флота и губернатором Гаваны Янет Эрнандес, а также, как сообщил МИД карибской страны, посетят места, представляющие исторический и культурный интерес.
В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, подчеркнув, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.
Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы
12 июня, 15:40