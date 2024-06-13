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Канада подтвердила наблюдение за российскими кораблями у побережья Кубы - РИА Новости, 13.06.2024
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15:25 13.06.2024 (обновлено: 15:27 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/korabli-1952601698.html
Канада подтвердила наблюдение за российскими кораблями у побережья Кубы
Канада подтвердила наблюдение за российскими кораблями у побережья Кубы - РИА Новости, 13.06.2024
Канада подтвердила наблюдение за российскими кораблями у побережья Кубы
В минобороны Канады подтвердили, что вооруженные силы страны отслеживают перемещения и действия российских кораблей у побережья Кубы, сообщает телеканал CTV... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:25
2024-06-13T15:27
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В минобороны Канады подтвердили, что вооруженные силы страны отслеживают перемещения и действия российских кораблей у побережья Кубы, сообщает телеканал CTV News. В среду, 12 июня, жители кубинской столицы Гаваны встретили корабельную группу Северного флота России в составе фрегата "Адмирал Горшков", АПЛ "Казань", танкера "Академик Пашин" и буксира "Николай Чикер". Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев ранее рассказал РИА Новости, что заход на Кубу является лишь одной из задач дальнего похода кораблей. Перед прибытием в Карибское море разнородная тактическая группа из четырех судов отрабатывала в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия. В среду помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США следят за военными кораблями РФ у побережья Кубы. "(Вооруженные силы - ред.) отслеживают перемещения и активность (кораблей - ред.) Канадские вооруженные силы вместе со своими американскими коллегами регулярно проводят операции (в том числе морские и воздушные) в поддержку нашей миссии континентальной обороны", - заявили телеканалу в оборонном ведомстве. Также в минобороны добавили, что самолет ВВС Канады CP-140 и корабль канадского флота Ville de Quebec "наблюдали за действиями российской флотилии". Кубинцы с 13 по 15 июня, пока фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" находится на стоянке в Гаване, смогут попасть на борт судна. Российские моряки в эти дни проведут встречи с руководством Военно-морского флота и губернатором Гаваны Янет Эрнандес, а также, как сообщил МИД карибской страны, посетят места, представляющие исторический и культурный интерес. В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, подчеркнув, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240612/cuba-1952412260.html
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космос - риа наука, куба, сша, гавана, джейк салливан, канада
Космос - РИА Наука, Куба, США, Гавана, Джейк Салливан, Канада
Канада подтвердила наблюдение за российскими кораблями у побережья Кубы

CTV News: ВС Канады отслеживают перемещения российских кораблей у побережья Кубы

© AP Photo / Arial LeyФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба. 12 июня 2024
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В минобороны Канады подтвердили, что вооруженные силы страны отслеживают перемещения и действия российских кораблей у побережья Кубы, сообщает телеканал CTV News.
В среду, 12 июня, жители кубинской столицы Гаваны встретили корабельную группу Северного флота России в составе фрегата "Адмирал Горшков", АПЛ "Казань", танкера "Академик Пашин" и буксира "Николай Чикер". Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев ранее рассказал РИА Новости, что заход на Кубу является лишь одной из задач дальнего похода кораблей. Перед прибытием в Карибское море разнородная тактическая группа из четырех судов отрабатывала в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия.
Атомная подводная лодка Казань заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Пять тысяч ядерных боеголовок". В США забили тревогу из-за Кубы
12 июня, 18:16
В среду помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США следят за военными кораблями РФ у побережья Кубы.
«
"(Вооруженные силы - ред.) отслеживают перемещения и активность (кораблей - ред.) Канадские вооруженные силы вместе со своими американскими коллегами регулярно проводят операции (в том числе морские и воздушные) в поддержку нашей миссии континентальной обороны", - заявили телеканалу в оборонном ведомстве.
Также в минобороны добавили, что самолет ВВС Канады CP-140 и корабль канадского флота Ville de Quebec "наблюдали за действиями российской флотилии".
Кубинцы с 13 по 15 июня, пока фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" находится на стоянке в Гаване, смогут попасть на борт судна. Российские моряки в эти дни проведут встречи с руководством Военно-морского флота и губернатором Гаваны Янет Эрнандес, а также, как сообщил МИД карибской страны, посетят места, представляющие исторический и культурный интерес.
В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, подчеркнув, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.
Военные корабли Северного флота России в порту Кубы - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы
12 июня, 15:40
 
Космос - РИА НаукаКубаСШАГаванаДжейк СалливанКанада
 
 
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