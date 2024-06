https://ria.ru/20240613/kontsert-1952695845.html

Концерты Тейлор Свифт вызвали небольшие землетрясения в Эдинбурге

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Выступления американской певицы Тейлор Свифт в шотландском Эдинбурге вызвали сейсмическую активность в этой местности, говорится в пресс-релизе на сайте Британской геологической службы (BGS). "Концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге, побившие рекорды, теперь были научно признаны "сотрясающими землю", поскольку показания (прибора, отслеживающего. — Прим. ред.) землетрясения, были зафиксированы на расстоянии до шести километров от места проведения", — сказано в документе. Сейсмическую активность зафиксировали две станции, самая дальняя из которых расположена в шести километрах от места проведения концертов.Поп-звезда провела три шоу 7-9 июня в рамках своего гастрольного тура The Eras Tour. Явление вызвали действия фанатов, активно танцевавших под музыку. Пик пришелся на исполнение песни "Ready For It?", во время исполнения которой толпа произвела около 80 киловатт энергии, что сопоставимо с шестью тысячами автомобильных аккумуляторов. Самым "сейсмоактивным" днем стала пятница, 7 июня, когда земная кора сдвинулась на 23,4 нанометра. Отмечается, что вибрации во время концертов можно было почувствовать только в непосредственной близости от площадки. Ранее газета Telegraph сообщала, что бездомных людей в Эдинбурге выселят из города из-за нехватки мест временного размещения и гостиничных номеров в преддверии концертов американской поп-звезды Тейлор Свифт и ожидаемого наплыва сопутствующих туристов. В апреле Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за "Midnights", а в декабре прошлого года возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time.

