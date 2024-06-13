https://ria.ru/20240613/kongressmen-1952739768.html
Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен
Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен - РИА Новости, 13.06.2024
Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен
Конгрессмен Мэтт Гетц утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:44
2024-06-13T23:44
2024-06-13T23:45
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
майк джонсон
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Гетц утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине. Трамп в четверг встречался на Капитолийском холме с однопартийцами. "Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине. Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру палаты представителей Майку Джонсону, - это эпично", - написал Гетц в соцсети Х. По его словам, Трамп заявил, что Украина "никогда не поможет США". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952733541.html
https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f49f754786ab79064840ba561fd9322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, майк джонсон, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Сергей Лавров, НАТО
Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен
Конгрессмен: Трамп на встрече с законодателями высказался против помощи Украине