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Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен - РИА Новости, 13.06.2024
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23:44 13.06.2024 (обновлено: 23:45 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/kongressmen-1952739768.html
Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен
Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен - РИА Новости, 13.06.2024
Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен
Конгрессмен Мэтт Гетц утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:44
2024-06-13T23:45
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Гетц утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине. Трамп в четверг встречался на Капитолийском холме с однопартийцами. "Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине. Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру палаты представителей Майку Джонсону, - это эпично", - написал Гетц в соцсети Х. По его словам, Трамп заявил, что Украина "никогда не поможет США". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952733541.html
https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, майк джонсон, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Сергей Лавров, НАТО
Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен

Конгрессмен: Трамп на встрече с законодателями высказался против помощи Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Гетц утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине.
Трамп в четверг встречался на Капитолийском холме с однопартийцами.
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"Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине. Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру палаты представителей Майку Джонсону, - это эпично", - написал Гетц в соцсети Х.
По его словам, Трамп заявил, что Украина "никогда не поможет США".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМайк ДжонсонСергей ЛавровНАТО
 
 
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