https://ria.ru/20240613/kongressmen-1952739768.html

Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен

Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен - РИА Новости, 13.06.2024

Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен

Конгрессмен Мэтт Гетц утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:44

2024-06-13T23:44

2024-06-13T23:45

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Гетц утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине. Трамп в четверг встречался на Капитолийском холме с однопартийцами. "Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине. Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру палаты представителей Майку Джонсону, - это эпично", - написал Гетц в соцсети Х. По его словам, Трамп заявил, что Украина "никогда не поможет США". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240613/soglashenie-1952733541.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, майк джонсон, сергей лавров, нато