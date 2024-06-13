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Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявил Небензя - РИА Новости, 13.06.2024
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23:11 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/konfiskatsiya-1952736791.html
Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявил Небензя
Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявил Небензя - РИА Новости, 13.06.2024
Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявил Небензя
Возможная конфискация замороженных на Западе российских активов создаст опасный прецедент, Россия призывает международное сообщество выступить против подобного... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:11
2024-06-13T23:11
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украина
василий небензя
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ООН, 13 июн – РИА Новости. Возможная конфискация замороженных на Западе российских активов создаст опасный прецедент, Россия призывает международное сообщество выступить против подобного поведения США и их сателлитов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Отдельно хотели бы также привлечь внимание к тому факту, что в апреле в США был принят закон, закладывающий основу для ареста, конфискации и передачи суверенных активов российского Центробанка. Этот закон грубо нарушает нормы и принципы международного права об иммунитете государств и их собственности, не говоря о принципах суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, закрепленных в Уставе ООН", – сказал российский дипломат в ходе заседания ГА ООН. Небензя отметил, что подобное поведение США и их союзников создает "опасный прецедент", когда активы ни одного государства не будут защищены от "незаконной экспроприации". "Каждому государству стоит подумать дважды, прежде чем принять решение хранить свои активы в США или у их сателлитов", – подчеркнул постпред. РФ также призывает членов международного сообщества выступить против подобного незаконного поведения, воздержаться от его поддержки или признания, чтобы избежать соучастия в этих нарушениях, добавил Небензя. "В случае конфискации активов будем руководствоваться правом на ответные меры", – констатировал он. Ранее стало известно, что лидеры стран G7 достигли соглашения о выделении Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240613/aktivy-1952734142.html
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952671274.html
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россия, сша, украина, василий небензя, сергей лавров, оон, евросоюз, g7
Россия, США, Украина, Василий Небензя, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз, G7
Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявил Небензя

Небензя призвал международное сообщество выступить против конфискации активов РФ

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 июн – РИА Новости. Возможная конфискация замороженных на Западе российских активов создаст опасный прецедент, Россия призывает международное сообщество выступить против подобного поведения США и их сателлитов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Отдельно хотели бы также привлечь внимание к тому факту, что в апреле в США был принят закон, закладывающий основу для ареста, конфискации и передачи суверенных активов российского Центробанка. Этот закон грубо нарушает нормы и принципы международного права об иммунитете государств и их собственности, не говоря о принципах суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, закрепленных в Уставе ООН", – сказал российский дипломат в ходе заседания ГА ООН.
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Небензя отметил, что подобное поведение США и их союзников создает "опасный прецедент", когда активы ни одного государства не будут защищены от "незаконной экспроприации".
"Каждому государству стоит подумать дважды, прежде чем принять решение хранить свои активы в США или у их сателлитов", – подчеркнул постпред.
РФ также призывает членов международного сообщества выступить против подобного незаконного поведения, воздержаться от его поддержки или признания, чтобы избежать соучастия в этих нарушениях, добавил Небензя.
"В случае конфискации активов будем руководствоваться правом на ответные меры", – констатировал он.
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В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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