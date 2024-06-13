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"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3" - РИА Новости, 13.06.2024
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09:20 13.06.2024 (обновлено: 11:32 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/kompyuter-1952482513.html
"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3"
"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3" - РИА Новости, 13.06.2024
"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3"
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3", размеры устройства составляют 95... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:20
2024-06-13T11:32
технологии
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3", размеры устройства составляют 95 на 95 миллиметров - в настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа, сообщает корпорация. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3". Размеры устройства составляют всего 95 на 95 миллиметров. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура "Эльбрус-2С3" позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности", - говорится в сообщении. Компьютер разработан специалистами Института электронных управляющих машин им. Брука (ИНЭУМ им. Брука), и главная его особенность - работа на базе полноценного двухъядерного процессора "Эльбрус-2С3" с тактовой частотой не менее 1600 МГц. Процессор снабжен встроенным графическим ядром и оперативной памятью объемом до 8 гигабайт. Кроме того, МП21 может комплектоваться интегрированным твердотельным накопителем объемом от 60 до 480 гигабайт и теплораспределительной пластиной, обеспечивающей передачу выделяемого тепла на охлаждающие конструкции. Его модуль выполнен в бескорпусном исполнении, имеет массу около 100 грамм без теплораспределительной пластины. Потребляемая мощность устройства составляет не более 40 Вт. Оборудование может работать при температуре от - 40 до + 55 градусов Цельсия, добавили в холдинге. "МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству… Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ИНЭУМ им. Брука Игната Бычкова.
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технологии, российская электроника, ростех
Технологии, Российская электроника, Ростех
"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3"

"Ростех" разработал одноплатный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3"

© Фото : Росэлектроника/TelegramОдноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3"
Одноплатный компьютер МП21 на базе процессора Эльбрус-2С3 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Росэлектроника/Telegram
Одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3", размеры устройства составляют 95 на 95 миллиметров - в настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа, сообщает корпорация.
«
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3". Размеры устройства составляют всего 95 на 95 миллиметров. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура "Эльбрус-2С3" позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности", - говорится в сообщении.
Компьютер разработан специалистами Института электронных управляющих машин им. Брука (ИНЭУМ им. Брука), и главная его особенность - работа на базе полноценного двухъядерного процессора "Эльбрус-2С3" с тактовой частотой не менее 1600 МГц. Процессор снабжен встроенным графическим ядром и оперативной памятью объемом до 8 гигабайт.
Кроме того, МП21 может комплектоваться интегрированным твердотельным накопителем объемом от 60 до 480 гигабайт и теплораспределительной пластиной, обеспечивающей передачу выделяемого тепла на охлаждающие конструкции. Его модуль выполнен в бескорпусном исполнении, имеет массу около 100 грамм без теплораспределительной пластины. Потребляемая мощность устройства составляет не более 40 Вт. Оборудование может работать при температуре от - 40 до + 55 градусов Цельсия, добавили в холдинге.
"МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству… Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ИНЭУМ им. Брука Игната Бычкова.
Стенд компании Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В России создают защиту от наводимого электромагнитного излучения
12 апреля, 06:11
 
ТехнологииРоссийская электроникаРостех
 
 
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