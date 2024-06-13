Суд разрешил переместить Коломойского в клинику за пределами СИЗО СБУ
Коломойскому разрешили перевестись в медучреждение за пределами СИЗО СБУ
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд в Киеве разрешил перемещение находящегося под стражей олигарха Игоря Коломойского*, на которого открыто новое дело о заказном убийстве, в медицинское учреждение за пределами СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило украинское издание "Украинские новости" в Telegram-канале со ссылкой на материалы суда.
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"Киевский апелляционный суд дал разрешение на помещение Игоря Коломойского* в медучреждение за пределами СИЗО СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских новостей".
Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил, что предъявил Коломойскому* новое обвинение - в организации заказного убийства. По данным следствия, Коломойский* якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее издание "Страна", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен. По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.