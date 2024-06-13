Рейтинг@Mail.ru
Суд разрешил переместить Коломойского в клинику за пределами СИЗО СБУ - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 13.06.2024 (обновлено: 10:53 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/kolomoyskiy-1952508397.html
Суд разрешил переместить Коломойского в клинику за пределами СИЗО СБУ
Суд разрешил переместить Коломойского в клинику за пределами СИЗО СБУ - РИА Новости, 13.06.2024
Суд разрешил переместить Коломойского в клинику за пределами СИЗО СБУ
Суд в Киеве разрешил перемещение находящегося под стражей олигарха Игоря Коломойского*, на которого открыто новое дело о заказном убийстве, в медицинское... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:52
2024-06-13T10:53
в мире
киев
украина
игорь коломойский
сергей карпенко
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848914681_0:0:571:321_1920x0_80_0_0_78fc3495e5887da16909f3f8fc6da369.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд в Киеве разрешил перемещение находящегося под стражей олигарха Игоря Коломойского*, на которого открыто новое дело о заказном убийстве, в медицинское учреждение за пределами СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило украинское издание "Украинские новости" в Telegram-канале со ссылкой на материалы суда."Киевский апелляционный суд дал разрешение на помещение Игоря Коломойского* в медучреждение за пределами СИЗО СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских новостей". Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил, что предъявил Коломойскому* новое обвинение - в организации заказного убийства. По данным следствия, Коломойский* якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее издание "Страна", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО. СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен. По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240508/kolomoyskiy-1944732730.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848914681_0:0:571:429_1920x0_80_0_0_f7f7f9d6cfbed3218a39aa1d5a4eefe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, игорь коломойский, сергей карпенко, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Игорь Коломойский, Сергей Карпенко, Служба безопасности Украины
Суд разрешил переместить Коломойского в клинику за пределами СИЗО СБУ

Коломойскому разрешили перевестись в медучреждение за пределами СИЗО СБУ

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд в Киеве разрешил перемещение находящегося под стражей олигарха Игоря Коломойского*, на которого открыто новое дело о заказном убийстве, в медицинское учреждение за пределами СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило украинское издание "Украинские новости" в Telegram-канале со ссылкой на материалы суда.
«
"Киевский апелляционный суд дал разрешение на помещение Игоря Коломойского* в медучреждение за пределами СИЗО СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских новостей".
Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил, что предъявил Коломойскому* новое обвинение - в организации заказного убийства. По данным следствия, Коломойский* якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее издание "Страна", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен. По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Коломойскому* грозит пожизненное лишение свободы за заказное убийство
8 мая, 16:57
 
В миреКиевУкраинаИгорь КоломойскийСергей КарпенкоСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала