https://ria.ru/20240613/kolomoyskiy-1952508397.html

Суд разрешил переместить Коломойского в клинику за пределами СИЗО СБУ

Суд разрешил переместить Коломойского в клинику за пределами СИЗО СБУ - РИА Новости, 13.06.2024

Суд разрешил переместить Коломойского в клинику за пределами СИЗО СБУ

Суд в Киеве разрешил перемещение находящегося под стражей олигарха Игоря Коломойского*, на которого открыто новое дело о заказном убийстве, в медицинское... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:52

2024-06-13T10:52

2024-06-13T10:53

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украина

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сергей карпенко

служба безопасности украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд в Киеве разрешил перемещение находящегося под стражей олигарха Игоря Коломойского*, на которого открыто новое дело о заказном убийстве, в медицинское учреждение за пределами СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило украинское издание "Украинские новости" в Telegram-канале со ссылкой на материалы суда."Киевский апелляционный суд дал разрешение на помещение Игоря Коломойского* в медучреждение за пределами СИЗО СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских новостей". Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил, что предъявил Коломойскому* новое обвинение - в организации заказного убийства. По данным следствия, Коломойский* якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее издание "Страна", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО. СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен. По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240508/kolomoyskiy-1944732730.html

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в мире, киев, украина, игорь коломойский, сергей карпенко, служба безопасности украины