"Пусть Путин заберет". Американский журналист обиделся на украинцев
Журналист Ноулз обиделся из-за включения в список противников помощи Украине
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американского журналиста Майкла Ноулза обидело решение украинской медиакомпании Texty включить его в перечень американцев, выступающих против поддержки Украины. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
"Нельзя сказать, чтобы я был категорически против помощи Украине. До сих пор. <…> Но, знаете, если сейчас меня вносят в расстрельный список, пусть Путин ее заберет, мне все равно! Забудьте, мне до нее уже дела нет! По мне так пусть Зеленский проваливает на все четыре стороны", — заявил журналист.
Ноулз также пообещал, что с нынешнего момента он будет выступать против помощи Украине, которая, по его словам, совершенно не умеет завоевывать друзей и влиять на людей.
На прошлой неделе Texty, связанная с американским правительством, опубликовала список людей и организаций, выступающих против продолжения выделения Вашингтономновой поддержки Киеву, включив в него бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампаи ряд влиятельных конгрессменов. Как информирует на своем сайте Институт Рона Пола за мир и процветание, в перечень попало 391 физическое лицо и 76 организаций. Среди фигурантов списка числятся, в частности, журналист Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск, психолог Джордан Петерсон, бывший конгрессмен Рон Пол и политическая активистка Медея Бенджамин.
Помимо них в список попали экс-президент США Дональд Трамп, неоднократно критично высказывавшийся о перспективах дальнейшей финансовой помощи Украине, а также члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна и Энди Биггс.