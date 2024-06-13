https://ria.ru/20240613/knowles-1952718360.html

"Пусть Путин заберет". Американский журналист обиделся на украинцев

"Пусть Путин заберет". Американский журналист обиделся на украинцев - РИА Новости, 13.06.2024

"Пусть Путин заберет". Американский журналист обиделся на украинцев

Американского журналиста Майкла Ноулза обидело решение украинской медиакомпании Texty включить его в перечень американцев, выступающих против поддержки Украины. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:54

2024-06-13T20:54

2024-06-13T20:54

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илон маск

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американского журналиста Майкла Ноулза обидело решение украинской медиакомпании Texty включить его в перечень американцев, выступающих против поддержки Украины. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube."Нельзя сказать, чтобы я был категорически против помощи Украине. До сих пор. <…> Но, знаете, если сейчас меня вносят в расстрельный список, пусть Путин ее заберет, мне все равно! Забудьте, мне до нее уже дела нет! По мне так пусть Зеленский проваливает на все четыре стороны", — заявил журналист.Ноулз также пообещал, что с нынешнего момента он будет выступать против помощи Украине, которая, по его словам, совершенно не умеет завоевывать друзей и влиять на людей.На прошлой неделе Texty, связанная с американским правительством, опубликовала список людей и организаций, выступающих против продолжения выделения Вашингтономновой поддержки Киеву, включив в него бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампаи ряд влиятельных конгрессменов. Как информирует на своем сайте Институт Рона Пола за мир и процветание, в перечень попало 391 физическое лицо и 76 организаций. Среди фигурантов списка числятся, в частности, журналист Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск, психолог Джордан Петерсон, бывший конгрессмен Рон Пол и политическая активистка Медея Бенджамин.Помимо них в список попали экс-президент США Дональд Трамп, неоднократно критично высказывавшийся о перспективах дальнейшей финансовой помощи Украине, а также члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна и Энди Биггс.

https://ria.ru/20240612/spisok-1952451252.html

https://ria.ru/20240613/mirshaymer-1952660522.html

украина

киев

сша

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