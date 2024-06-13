https://ria.ru/20240613/kndr-1952575399.html

В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР

В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР - РИА Новости, 13.06.2024

В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР

Россия продолжит развивать отношения с КНДР и будет делать это по восходящей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:06

2024-06-13T14:06

2024-06-13T14:15

россия

дмитрий песков

политика

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать отношения с КНДР и будет делать это по восходящей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Северная Корея - это наш сосед, это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения, будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр.На вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр, "стоит ли западным странам волноваться", Песков ответил, что право России развивать отношения с КНДР ни у кого не должно вызывать озабоченность и никем не должно оспариваться. Кроме того, на вопрос, когда президент посетит Северную Корею, Песков сообщил, что в настоящий момент он не может сказать.

https://ria.ru/20240611/rossiya-1952190012.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея)