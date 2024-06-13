https://ria.ru/20240613/kndr-1952575399.html
В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР
В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР - РИА Новости, 13.06.2024
В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР
Россия продолжит развивать отношения с КНДР и будет делать это по восходящей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:06
2024-06-13T14:06
2024-06-13T14:15
россия
дмитрий песков
политика
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать отношения с КНДР и будет делать это по восходящей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Северная Корея - это наш сосед, это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения, будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр.На вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр, "стоит ли западным странам волноваться", Песков ответил, что право России развивать отношения с КНДР ни у кого не должно вызывать озабоченность и никем не должно оспариваться. Кроме того, на вопрос, когда президент посетит Северную Корею, Песков сообщил, что в настоящий момент он не может сказать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея)
Россия, Дмитрий Песков, Политика, КНДР (Северная Корея)
В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР
Песков: Россия продолжит развивать отношения с КНДР по восходящей
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать отношения с КНДР и будет делать это по восходящей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Северная Корея - это наш сосед, это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения, будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр.
На вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр, "стоит ли западным странам волноваться", Песков ответил, что право России развивать отношения с КНДР ни у кого не должно вызывать озабоченность и никем не должно оспариваться.
Кроме того, на вопрос, когда президент посетит Северную Корею, Песков сообщил, что в настоящий момент он не может сказать.