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В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР - РИА Новости, 13.06.2024
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14:06 13.06.2024 (обновлено: 14:15 13.06.2024) дополняется ...
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В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР
В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР - РИА Новости, 13.06.2024
В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР
Россия продолжит развивать отношения с КНДР и будет делать это по восходящей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:06
2024-06-13T14:15
россия
дмитрий песков
политика
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать отношения с КНДР и будет делать это по восходящей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Северная Корея - это наш сосед, это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения, будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр.На вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр, "стоит ли западным странам волноваться", Песков ответил, что право России развивать отношения с КНДР ни у кого не должно вызывать озабоченность и никем не должно оспариваться. Кроме того, на вопрос, когда президент посетит Северную Корею, Песков сообщил, что в настоящий момент он не может сказать.
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россия, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея)
Россия, Дмитрий Песков, Политика, КНДР (Северная Корея)
В Кремле отметили глубокий потенциал развития отношений с КНДР

Песков: Россия продолжит развивать отношения с КНДР по восходящей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать отношения с КНДР и будет делать это по восходящей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Северная Корея - это наш сосед, это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения, будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр.
На вопрос журналистов о том, в каком состоянии сейчас находится российская политика в отношении Северной Кореи, происходит ли пересмотр, "стоит ли западным странам волноваться", Песков ответил, что право России развивать отношения с КНДР ни у кого не должно вызывать озабоченность и никем не должно оспариваться.
Кроме того, на вопрос, когда президент посетит Северную Корею, Песков сообщил, что в настоящий момент он не может сказать.
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