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Глава МИД КНДР оценила перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 13.06.2024
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13:12 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kndr-1952554049.html
Глава МИД КНДР оценила перспективы развития отношений с Россией
Глава МИД КНДР оценила перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 13.06.2024
Глава МИД КНДР оценила перспективы развития отношений с Россией
КНДР и РФ находятся на этапе реализации договоренностей лидеров двух стран, претворение их в жизнь поможет вывести отношения Пхеньяна и Москвы на новый уровень, РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:12
2024-06-13T13:12
россия
пхеньян
москва
цой сон хи
сергей лавров
день россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. КНДР и РФ находятся на этапе реализации договоренностей лидеров двух стран, претворение их в жизнь поможет вывести отношения Пхеньяна и Москвы на новый уровень, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в поздравительной телеграмме по случаю Дня России к своему российскому коллеге Сергею Лаврову. "(Министр) выразила уверенность в том, что деятельность внешнеполитических ведомств двух стран, которые играют роль драйвера на (нынешнем) этапе практической реализации договоренностей, достигнутых на историческом корейско-российском саммите, позволит укрепить и поднять на новый уровень корейско-российские отношения, вступившие в новую поворотную фазу", - приводит содержание телеграммы агентство ЦТАК. В своей поздравительной телеграмме, направленной по случаю Дня России, Цой Сон Хи также выразила радость от того, что российский народ "смело преодолевает всевозможные вызовы и препятствия и добивается больших успехов" на пути реализации "настоящей международной справедливости", защищает свои суверенные права и интересы в сфере безопасности и добивается социально-экономического развития.
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россия, пхеньян, москва, цой сон хи, сергей лавров, день россии
Россия, Пхеньян, Москва, Цой Сон Хи, Сергей Лавров, День России
Глава МИД КНДР оценила перспективы развития отношений с Россией

МИД КНДР: отношения с РФ укрепятся, если реализовать договоренности лидеров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. КНДР и РФ находятся на этапе реализации договоренностей лидеров двух стран, претворение их в жизнь поможет вывести отношения Пхеньяна и Москвы на новый уровень, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в поздравительной телеграмме по случаю Дня России к своему российскому коллеге Сергею Лаврову.
"(Министр) выразила уверенность в том, что деятельность внешнеполитических ведомств двух стран, которые играют роль драйвера на (нынешнем) этапе практической реализации договоренностей, достигнутых на историческом корейско-российском саммите, позволит укрепить и поднять на новый уровень корейско-российские отношения, вступившие в новую поворотную фазу", - приводит содержание телеграммы агентство ЦТАК.
В своей поздравительной телеграмме, направленной по случаю Дня России, Цой Сон Хи также выразила радость от того, что российский народ "смело преодолевает всевозможные вызовы и препятствия и добивается больших успехов" на пути реализации "настоящей международной справедливости", защищает свои суверенные права и интересы в сфере безопасности и добивается социально-экономического развития.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
12 июня, 05:21
 
РоссияПхеньянМоскваЦой Сон ХиСергей ЛавровДень России
 
 
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