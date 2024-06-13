https://ria.ru/20240613/kndr-1952554049.html

Глава МИД КНДР оценила перспективы развития отношений с Россией

Глава МИД КНДР оценила перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 13.06.2024

Глава МИД КНДР оценила перспективы развития отношений с Россией

КНДР и РФ находятся на этапе реализации договоренностей лидеров двух стран, претворение их в жизнь поможет вывести отношения Пхеньяна и Москвы на новый уровень, РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:12

2024-06-13T13:12

2024-06-13T13:12

россия

пхеньян

москва

цой сон хи

сергей лавров

день россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. КНДР и РФ находятся на этапе реализации договоренностей лидеров двух стран, претворение их в жизнь поможет вывести отношения Пхеньяна и Москвы на новый уровень, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в поздравительной телеграмме по случаю Дня России к своему российскому коллеге Сергею Лаврову. "(Министр) выразила уверенность в том, что деятельность внешнеполитических ведомств двух стран, которые играют роль драйвера на (нынешнем) этапе практической реализации договоренностей, достигнутых на историческом корейско-российском саммите, позволит укрепить и поднять на новый уровень корейско-российские отношения, вступившие в новую поворотную фазу", - приводит содержание телеграммы агентство ЦТАК. В своей поздравительной телеграмме, направленной по случаю Дня России, Цой Сон Хи также выразила радость от того, что российский народ "смело преодолевает всевозможные вызовы и препятствия и добивается больших успехов" на пути реализации "настоящей международной справедливости", защищает свои суверенные права и интересы в сфере безопасности и добивается социально-экономического развития.

https://ria.ru/20240612/kndr-1952313540.html

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пхеньян

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россия, пхеньян, москва, цой сон хи, сергей лавров, день россии