Китайский дворец в "Петергофе" откроется после реставрации
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Китайский дворец в парке Ораниенбаум музея-заповедника "Петергоф" в Санкт-Петербурге откроется для посетителей 18 июня, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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"Для посетителей Китайский дворец, расположенный в парке Ораниенбаум, откроет свои двери 18 июня", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.
Любимова отметила, что реставрация началась в 2004 году и продолжалась на протяжении 20 лет.
"И теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы – открываются четыре зала: китайская опочивальня, туалетная и портретная комнаты, а также кабинет императрицы", - добавила министр.
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
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© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
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© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
4 из 4
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 4
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 4
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
3 из 4
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
4 из 4
Глава ведомства подчеркнула, что созданная с исключительным мастерством роскошная внутренняя отделка не имеет аналогов в мире.
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"Подлинность убранства Китайского дворца, сохраненного в годы Великой Отечественной войны, делают его выдающимся памятником мирового значения", - заключила Любимова.
Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Петергоф" в апреле сообщала, что завершилась реставрация последних четырех залов Китайского дворца, который входит в дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума. Первый этап реставрации завершился в 2011 году, когда были представлены четыре зала - большая антикамера, зал муз, голубая гостиная и стеклярусный кабинет. В июле 2014 года открытием еще двух залов Китайского дворца - розовой гостиной и гардеробной - завершился первый этап второй очереди реставрации. На следующем этапе реставраторы завершили работы в передней, большом зале и галерее. С июля 2018 по июнь 2021 года после реставрации были открыты еще пять отреставрированных залов.
Китайский дворец был построен в стиле рококо по проекту архитектора Антонио Ринальди к 1768 году по заказу императрицы Екатерины II в качестве постройки для кратковременного отдыха.