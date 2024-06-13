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Китайский дворец в "Петергофе" откроется после реставрации - РИА Новости, 13.06.2024
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11:42 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kitayskiydvorets-1952506168.html
Китайский дворец в "Петергофе" откроется после реставрации
Китайский дворец в "Петергофе" откроется после реставрации - РИА Новости, 13.06.2024
Китайский дворец в "Петергофе" откроется после реставрации
Китайский дворец в парке Ораниенбаум музея-заповедника "Петергоф" в Санкт-Петербурге откроется для посетителей 18 июня, сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:42
2024-06-13T11:42
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Китайский дворец в парке Ораниенбаум музея-заповедника "Петергоф" в Санкт-Петербурге откроется для посетителей 18 июня, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.&quot;Для посетителей Китайский дворец, расположенный в парке Ораниенбаум, откроет свои двери 18 июня&quot;, - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.Любимова отметила, что реставрация началась в 2004 году и продолжалась на протяжении 20 лет."И теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы – открываются четыре зала: китайская опочивальня, туалетная и портретная комнаты, а также кабинет императрицы", - добавила министр.Глава ведомства подчеркнула, что созданная с исключительным мастерством роскошная внутренняя отделка не имеет аналогов в мире.&quot;Подлинность убранства Китайского дворца, сохраненного в годы Великой Отечественной войны, делают его выдающимся памятником мирового значения&quot;, - заключила Любимова.Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Петергоф" в апреле сообщала, что завершилась реставрация последних четырех залов Китайского дворца, который входит в дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума. Первый этап реставрации завершился в 2011 году, когда были представлены четыре зала - большая антикамера, зал муз, голубая гостиная и стеклярусный кабинет. В июле 2014 года открытием еще двух залов Китайского дворца - розовой гостиной и гардеробной - завершился первый этап второй очереди реставрации. На следующем этапе реставраторы завершили работы в передней, большом зале и галерее. С июля 2018 по июнь 2021 года после реставрации были открыты еще пять отреставрированных залов.Китайский дворец был построен в стиле рококо по проекту архитектора Антонио Ринальди к 1768 году по заказу императрицы Екатерины II в качестве постройки для кратковременного отдыха.
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санкт-петербург, ольга любимова, екатерина ii, россия, петергоф, петергоф (музей)
Музейные маршруты России, Санкт-Петербург, Ольга Любимова, Екатерина II, Россия, Петергоф, Петергоф (музей)

Китайский дворец в "Петергофе" откроется после реставрации

© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
Китайский дворец в Петергофе - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Китайский дворец в парке Ораниенбаум музея-заповедника "Петергоф" в Санкт-Петербурге откроется для посетителей 18 июня, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«

"Для посетителей Китайский дворец, расположенный в парке Ораниенбаум, откроет свои двери 18 июня", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.

Любимова отметила, что реставрация началась в 2004 году и продолжалась на протяжении 20 лет.
"И теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы – открываются четыре зала: китайская опочивальня, туалетная и портретная комнаты, а также кабинет императрицы", - добавила министр.
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
Китайский дворец в Петергофе
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
Китайский дворец в Петергофе
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
Китайский дворец в Петергофе
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Китайский дворец в "Петергофе"
Китайский дворец в Петергофе
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
4 из 4
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 4
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 4
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
3 из 4
Китайский дворец в "Петергофе"
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
4 из 4
Глава ведомства подчеркнула, что созданная с исключительным мастерством роскошная внутренняя отделка не имеет аналогов в мире.
«

"Подлинность убранства Китайского дворца, сохраненного в годы Великой Отечественной войны, делают его выдающимся памятником мирового значения", - заключила Любимова.

Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Петергоф" в апреле сообщала, что завершилась реставрация последних четырех залов Китайского дворца, который входит в дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума. Первый этап реставрации завершился в 2011 году, когда были представлены четыре зала - большая антикамера, зал муз, голубая гостиная и стеклярусный кабинет. В июле 2014 года открытием еще двух залов Китайского дворца - розовой гостиной и гардеробной - завершился первый этап второй очереди реставрации. На следующем этапе реставраторы завершили работы в передней, большом зале и галерее. С июля 2018 по июнь 2021 года после реставрации были открыты еще пять отреставрированных залов.
Китайский дворец был построен в стиле рококо по проекту архитектора Антонио Ринальди к 1768 году по заказу императрицы Екатерины II в качестве постройки для кратковременного отдыха.
Верхний сад Государственного музея–заповедника Петергоф после реставрации
Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации
3 июня, 11:38
 
Музейные маршруты РоссииСанкт-ПетербургОльга ЛюбимоваЕкатерина IIРоссияПетергофПетергоф (музей)
 
 
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