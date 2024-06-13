https://ria.ru/20240613/kitay-1952602563.html

В Китае мужчина купил в пункте приема утильсырья секретные документы

В Китае мужчина купил в пункте приема утильсырья секретные документы - РИА Новости, 13.06.2024

В Китае мужчина купил в пункте приема утильсырья секретные документы

Пенсионер из КНР купил в пункте приема утильсырья книги, которые, как выяснилось, оказались секретными документами, содержащими конфиденциальную военную... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:28

2024-06-13T15:28

2024-06-13T15:36

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Пенсионер из КНР купил в пункте приема утильсырья книги, которые, как выяснилось, оказались секретными документами, содержащими конфиденциальную военную информацию, сообщило министерство государственной безопасности Китая. Как отмечается в сообщении, ранее пенсионер по фамилии Чжан, увлекающийся коллекционированием книг, купил в пункте приема утильсырья у подъезда одного из домов четыре книги, заплатив за них шесть юаней (около 0,8 доллара). Придя домой, пенсионер взялся за изучение новоприобретенных книг и обнаружил, что на них имеются штампы "конфиденциально" и "секретно". Заподозрив неладное, Чжан связался с местным отделением министерства государственной безопасности и передал книги соответствующим органам. Вскоре сотрудники органов государственной безопасности прибыли на указанное пенсионером место и изъяли все секретные материалы, а также допросили ответственного за пункт приёма утильсырья. В ходе расследования выяснилось, что продавшими секретные материалы в пункт приема оказались два сотрудника некой воинской части по фамилиям Го и Ли, которые имели доступ к секретным данным. Отмечается, что Го и Ли имели "слабый уровень сознательности" в вопросах секретности, и в попытке облегчить жизнь не уничтожили секретные документы в соответствии с регламентом, а решили просто продать документы в пункт сбора сырья для переработки. Общий вес сданных документов (около 200) с конфиденциальной информацией составил более 30 килограммов, она была продана по цене 0,8 юаня за килограмм, таким образом прибыль Го и Ли составила всего чуть более 20 юаней (около 2,75 доллара). Сотрудники органов государственной безопасности пресекли распространение конфиденциальных документов, таким образом военной безопасности не был нанесен существенный вред. В ведомстве отметили, что ко всем ответственным лицам были применены соответствующие меры.

https://ria.ru/20240412/bild-1939644232.html

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в мире, технологии, китай