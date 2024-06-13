https://ria.ru/20240613/kitay-1952602563.html
В Китае мужчина купил в пункте приема утильсырья секретные документы
В Китае мужчина купил в пункте приема утильсырья секретные документы - РИА Новости, 13.06.2024
В Китае мужчина купил в пункте приема утильсырья секретные документы
Пенсионер из КНР купил в пункте приема утильсырья книги, которые, как выяснилось, оказались секретными документами, содержащими конфиденциальную военную... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:28
2024-06-13T15:28
2024-06-13T15:36
в мире
технологии
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952604567_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_42ce229e88bde5aeab74fcf8a8b18b5a.jpg
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Пенсионер из КНР купил в пункте приема утильсырья книги, которые, как выяснилось, оказались секретными документами, содержащими конфиденциальную военную информацию, сообщило министерство государственной безопасности Китая. Как отмечается в сообщении, ранее пенсионер по фамилии Чжан, увлекающийся коллекционированием книг, купил в пункте приема утильсырья у подъезда одного из домов четыре книги, заплатив за них шесть юаней (около 0,8 доллара). Придя домой, пенсионер взялся за изучение новоприобретенных книг и обнаружил, что на них имеются штампы "конфиденциально" и "секретно". Заподозрив неладное, Чжан связался с местным отделением министерства государственной безопасности и передал книги соответствующим органам. Вскоре сотрудники органов государственной безопасности прибыли на указанное пенсионером место и изъяли все секретные материалы, а также допросили ответственного за пункт приёма утильсырья. В ходе расследования выяснилось, что продавшими секретные материалы в пункт приема оказались два сотрудника некой воинской части по фамилиям Го и Ли, которые имели доступ к секретным данным. Отмечается, что Го и Ли имели "слабый уровень сознательности" в вопросах секретности, и в попытке облегчить жизнь не уничтожили секретные документы в соответствии с регламентом, а решили просто продать документы в пункт сбора сырья для переработки. Общий вес сданных документов (около 200) с конфиденциальной информацией составил более 30 килограммов, она была продана по цене 0,8 юаня за килограмм, таким образом прибыль Го и Ли составила всего чуть более 20 юаней (около 2,75 доллара). Сотрудники органов государственной безопасности пресекли распространение конфиденциальных документов, таким образом военной безопасности не был нанесен существенный вред. В ведомстве отметили, что ко всем ответственным лицам были применены соответствующие меры.
https://ria.ru/20240412/bild-1939644232.html
https://ria.ru/20240108/kitay-1920112130.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952604567_125:0:1832:1280_1920x0_80_0_0_dbcc95efd2b52245f84d2d09e5a25839.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, китай
В мире, Технологии, Китай
В Китае мужчина купил в пункте приема утильсырья секретные документы
МГЮ КНГ: пенсионер случайно купил книгу с военными секретными данными
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Пенсионер из КНР купил в пункте приема утильсырья книги, которые, как выяснилось, оказались секретными документами, содержащими конфиденциальную военную информацию, сообщило министерство государственной безопасности Китая.
Как отмечается в сообщении, ранее пенсионер по фамилии Чжан, увлекающийся коллекционированием книг, купил в пункте приема утильсырья у подъезда одного из домов четыре книги, заплатив за них шесть юаней (около 0,8 доллара).
Придя домой, пенсионер взялся за изучение новоприобретенных книг и обнаружил, что на них имеются штампы "конфиденциально" и "секретно". Заподозрив неладное, Чжан связался с местным отделением министерства государственной безопасности и передал книги соответствующим органам.
Вскоре сотрудники органов государственной безопасности прибыли на указанное пенсионером место и изъяли все секретные материалы, а также допросили ответственного за пункт приёма утильсырья. В ходе расследования выяснилось, что продавшими секретные материалы в пункт приема оказались два сотрудника некой воинской части по фамилиям Го и Ли, которые имели доступ к секретным данным.
Отмечается, что Го и Ли имели "слабый уровень сознательности" в вопросах секретности, и в попытке облегчить жизнь не уничтожили секретные документы в соответствии с регламентом, а решили просто продать документы в пункт сбора сырья для переработки.
Общий вес сданных документов (около 200) с конфиденциальной информацией составил более 30 килограммов, она была продана по цене 0,8 юаня за килограмм, таким образом прибыль Го и Ли составила всего чуть более 20 юаней (около 2,75 доллара).
Сотрудники органов государственной безопасности пресекли распространение конфиденциальных документов, таким образом военной безопасности не был нанесен существенный вред. В ведомстве отметили, что ко всем ответственным лицам были применены соответствующие меры.