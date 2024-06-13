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Китайский эксперт оценил влияние новых санкций США на экономику России - РИА Новости, 13.06.2024
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13:01 13.06.2024 (обновлено: 13:02 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/kitay-1952550450.html
Китайский эксперт оценил влияние новых санкций США на экономику России
Китайский эксперт оценил влияние новых санкций США на экономику России - РИА Новости, 13.06.2024
Китайский эксперт оценил влияние новых санкций США на экономику России
Новые антироссийские санкции США окажут определенное влияние на экономику РФ, но оно не будет серьезным, считает глава центра экономики России... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:01
2024-06-13T13:02
россия
сша
москва
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Новые антироссийские санкции США окажут определенное влияние на экономику РФ, но оно не будет серьезным, считает глава центра экономики России исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. "Новые санкции окажут определенное влияние на российскую экономику, но оно не будет серьезным. С тех пор, как США и ЕС в конце февраля 2022 года начали вводить масштабные санкции против России, они практически исчерпали средства и инструменты для введения прямых санкций против РФ и фактически изолировали Россию от рынков США и ЕС", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости. Сюй Полин отметил, что Россия выдержала санкционное давление, сохранила устойчивость экономики и добилась быстрого экономического роста в 2023 году. "Судя по структуре и основным движущим силам экономического роста России в 2023 году, российская экономика практически избавилась от зависимости от рынков США и ЕС, технологий, капитала и инвестиционных продуктов", - добавил он. Эксперт подчеркнул, что вклад энергетического сектора в экономический рост в РФ также снизился, а автономность такого роста увеличивается. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html
https://ria.ru/20240613/kitay-1952547999.html
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россия, сша, москва, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Китайский эксперт оценил влияние новых санкций США на экономику России

Сюй Полин: новые санкции США не окажут серьезного влияния на экономику России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Новые антироссийские санкции США окажут определенное влияние на экономику РФ, но оно не будет серьезным, считает глава центра экономики России исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Захарова прокомментировала новые санкции США в отношении России
12 июня, 18:04
"Новые санкции окажут определенное влияние на российскую экономику, но оно не будет серьезным. С тех пор, как США и ЕС в конце февраля 2022 года начали вводить масштабные санкции против России, они практически исчерпали средства и инструменты для введения прямых санкций против РФ и фактически изолировали Россию от рынков США и ЕС", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Сюй Полин отметил, что Россия выдержала санкционное давление, сохранила устойчивость экономики и добилась быстрого экономического роста в 2023 году.
"Судя по структуре и основным движущим силам экономического роста России в 2023 году, российская экономика практически избавилась от зависимости от рынков США и ЕС, технологий, капитала и инвестиционных продуктов", - добавил он.
Здание МИД Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Китай призвал США прекратить введение незаконных санкций
Вчера, 12:56
Эксперт подчеркнул, что вклад энергетического сектора в экономический рост в РФ также снизился, а автономность такого роста увеличивается.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа
Вчера, 12:33
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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