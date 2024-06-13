https://ria.ru/20240613/kitay-1952547999.html
Китай призвал США прекратить введение незаконных санкций
Китай призвал США прекратить введение незаконных санкций - РИА Новости, 13.06.2024
Китай призвал США прекратить введение незаконных санкций
Китай призывает США немедленно прекратить введение незаконных санкций, и вместо этого играть конструктивную роль в восстановлении мира, заявил на брифинге в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:56
2024-06-13T12:56
2024-06-13T12:56
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сбербанк россии
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Китай призывает США немедленно прекратить введение незаконных санкций, и вместо этого играть конструктивную роль в восстановлении мира, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Мы призываем США немедленно прекратить чрезмерное введение незаконных односторонних санкций, и вместо этого играть конструктивную роль в прекращении огня и восстановлении мира", - заявил дипломат. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
https://ria.ru/20240612/kitay-1952387274.html
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), сбербанк россии, санкции в отношении россии
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Сбербанк России, Санкции в отношении России
Китай призвал США прекратить введение незаконных санкций
МИД Китая призвал США прекратить введение односторонних незаконных санкций