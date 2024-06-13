https://ria.ru/20240613/kitay-1952521136.html

МИД Китая заявил, что сотрудничество с Россией не терпит вмешательства

МИД Китая заявил, что сотрудничество с Россией не терпит вмешательства - РИА Новости, 13.06.2024

МИД Китая заявил, что сотрудничество с Россией не терпит вмешательства

Торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР не терпит вмешательства, оно не может быть инструментом для сдерживания Китая, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:23

2024-06-13T11:23

2024-06-13T11:23

россия

китай

сша

игорь моргулов

владимир путин

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР не терпит вмешательства, оно не может быть инструментом для сдерживания Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР. "Нормальные торгово-экономические связи Китая и России не терпят вмешательства и не должны подрываться, и тем более не должны использоваться в качестве инструмента очернения и сдерживания Китая", - заявил дипломат. Накануне посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что Россия и КНР успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240306/kitay-1931360074.html

https://ria.ru/20240605/peskov-1950686406.html

россия

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, сша, игорь моргулов, владимир путин, сбербанк россии, санкции в отношении россии