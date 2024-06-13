МИД Китая заявил, что сотрудничество с Россией не терпит вмешательства
МИД Китая: экономическое сотрудничество с Россией не терпит вмешательства
© iStock.com / xcarrot_007Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине
© iStock.com / xcarrot_007
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР не терпит вмешательства, оно не может быть инструментом для сдерживания Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
«
"Нормальные торгово-экономические связи Китая и России не терпят вмешательства и не должны подрываться, и тем более не должны использоваться в качестве инструмента очернения и сдерживания Китая", - заявил дипломат.
Накануне посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что Россия и КНР успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.