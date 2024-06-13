https://ria.ru/20240613/kitay-1952504975.html

Введение США санкций подорвало безопасность других стран, заявили в МИД КНР

Введение США санкций подорвало безопасность других стран, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 13.06.2024

Введение США санкций подорвало безопасность других стран, заявили в МИД КНР

Чрезмерное введение Соединенными Штатами односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло серьезный ущерб, подорвало безопасность других стран, заявил на... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:38

2024-06-13T10:38

2024-06-13T11:39

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Чрезмерное введение Соединенными Штатами односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло серьезный ущерб, подорвало безопасность других стран, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Чрезмерное введение США односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло значительный ущерб, серьезно подорвало суверенитет и безопасность других стран, привело к гуманитарным трагедиям, подорвало стабильность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил дипломат.Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южноафриканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://ria.ru/20240613/rostekh-1952476783.html

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россия

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в мире, сша, мид кнр, россия, владимир путин, сбербанк россии, китай, вашингтон (штат), санкции в отношении россии