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Введение США санкций подорвало безопасность других стран, заявили в МИД КНР
Введение США санкций подорвало безопасность других стран, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 13.06.2024
Введение США санкций подорвало безопасность других стран, заявили в МИД КНР
Чрезмерное введение Соединенными Штатами односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло серьезный ущерб, подорвало безопасность других стран, заявил на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:38
2024-06-13T10:38
2024-06-13T11:39
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Чрезмерное введение Соединенными Штатами односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло серьезный ущерб, подорвало безопасность других стран, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Чрезмерное введение США односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло значительный ущерб, серьезно подорвало суверенитет и безопасность других стран, привело к гуманитарным трагедиям, подорвало стабильность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил дипломат.Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южноафриканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
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в мире, сша, мид кнр, россия, владимир путин, сбербанк россии, китай, вашингтон (штат), санкции в отношении россии
В мире, США, МИД КНР, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Китай, Вашингтон (штат), Санкции в отношении России
Введение США санкций подорвало безопасность других стран, заявили в МИД КНР
МИД: Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций