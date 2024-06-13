США постоянно поставляют оружие Украине, заявили в МИД Китая
МИД Китая: США используют кризис на Украине для введения санкций
© iStock.com / xcarrot_007Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине
© iStock.com / xcarrot_007
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. США постоянно поставляют оружие Украине и используют кризис в качестве удобного случая для введения санкций, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«
"Что касается украинского кризиса, международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации", - заявил дипломат.
Запад объявил террористическую войну России
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что "с одной стороны, США непрерывно поставляют Украине оружие и боеприпасы, с другой стороны, они перекладывают ответственность за подрыв мира и затягивание кризиса на другие страны и даже используют кризис как возможность произвольно вводить санкции и оказывать давление на другие государства".
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.