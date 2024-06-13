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США постоянно поставляют оружие Украине, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 13.06.2024
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10:35 13.06.2024 (обновлено: 12:01 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/kitay-1952503465.html
США постоянно поставляют оружие Украине, заявили в МИД Китая
США постоянно поставляют оружие Украине, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 13.06.2024
США постоянно поставляют оружие Украине, заявили в МИД Китая
США постоянно поставляют оружие Украине и используют кризис в качестве удобного случая для введения санкций, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:35
2024-06-13T12:01
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. США постоянно поставляют оружие Украине и используют кризис в качестве удобного случая для введения санкций, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Что касается украинского кризиса, международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "с одной стороны, США непрерывно поставляют Украине оружие и боеприпасы, с другой стороны, они перекладывают ответственность за подрыв мира и затягивание кризиса на другие страны и даже используют кризис как возможность произвольно вводить санкции и оказывать давление на другие государства".Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
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в мире, сша, украина, мид кнр, сбербанк россии, китай
В мире, США, Украина, МИД КНР, Сбербанк России, Китай
США постоянно поставляют оружие Украине, заявили в МИД Китая

МИД Китая: США используют кризис на Украине для введения санкций

© iStock.com / xcarrot_007Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. США постоянно поставляют оружие Украине и используют кризис в качестве удобного случая для введения санкций, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«
"Что касается украинского кризиса, международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации", - заявил дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Запад объявил террористическую войну России
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что "с одной стороны, США непрерывно поставляют Украине оружие и боеприпасы, с другой стороны, они перекладывают ответственность за подрыв мира и затягивание кризиса на другие страны и даже используют кризис как возможность произвольно вводить санкции и оказывать давление на другие государства".
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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В миреСШАУкраинаМИД КНРСбербанк РоссииКитай
 
 
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