https://ria.ru/20240613/kirgiziya-1952476606.html

В Киргизии отменили мораторий на разработку урановых месторождений

В Киргизии отменили мораторий на разработку урановых месторождений - РИА Новости, 13.06.2024

В Киргизии отменили мораторий на разработку урановых месторождений

Парламент Киргизии отменил введенный в 2019 году мораторий на разработку урановых месторождений в стране, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:32

2024-06-13T08:32

2024-06-13T08:38

в мире

киргизия

акылбек жапаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578621928_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e183e70253e9ef908c9d23316381ca6f.jpg

БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Парламент Киргизии отменил введенный в 2019 году мораторий на разработку урановых месторождений в стране, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе законодательного собрания республики. "Депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики "О недрах") и признании утратившим силу закона Кыргызской Республики "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике" во втором и третьем чтениях", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, инициатором законопроекта выступил премьер страны Акылбек Жапаров. Принятие закона будет сопровождаться мониторингом государственными органами современных технологий по добыче урана и тория, которые будут способствовать минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Если госорганы найдут информацию о таких технологиях, они будут настаивать на использовании этих разработок недропользователями. "Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подчеркнул, что проект закона направлен на разработку месторождений титаномагнетита, а не урановых и ториевых месторождений", - уточнили в парламенте.

https://ria.ru/20240516/likhachev-1946331496.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, акылбек жапаров