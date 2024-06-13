https://ria.ru/20240613/kirgiziya-1952476606.html
В Киргизии отменили мораторий на разработку урановых месторождений
В Киргизии отменили мораторий на разработку урановых месторождений - РИА Новости, 13.06.2024
В Киргизии отменили мораторий на разработку урановых месторождений
Парламент Киргизии отменил введенный в 2019 году мораторий на разработку урановых месторождений в стране, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:32
2024-06-13T08:32
2024-06-13T08:38
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киргизия
акылбек жапаров
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БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Парламент Киргизии отменил введенный в 2019 году мораторий на разработку урановых месторождений в стране, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе законодательного собрания республики. "Депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики "О недрах") и признании утратившим силу закона Кыргызской Республики "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике" во втором и третьем чтениях", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, инициатором законопроекта выступил премьер страны Акылбек Жапаров. Принятие закона будет сопровождаться мониторингом государственными органами современных технологий по добыче урана и тория, которые будут способствовать минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Если госорганы найдут информацию о таких технологиях, они будут настаивать на использовании этих разработок недропользователями. "Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подчеркнул, что проект закона направлен на разработку месторождений титаномагнетита, а не урановых и ториевых месторождений", - уточнили в парламенте.
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в мире, киргизия, акылбек жапаров
В мире, Киргизия, Акылбек Жапаров
В Киргизии отменили мораторий на разработку урановых месторождений
Парламент Киргизии отменил мораторий на разработку урановых месторождений
БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Парламент Киргизии отменил введенный в 2019 году мораторий на разработку урановых месторождений в стране, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе законодательного собрания республики.
«
"Депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики "О недрах") и признании утратившим силу закона Кыргызской Республики "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике" во втором и третьем чтениях", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, инициатором законопроекта выступил премьер страны Акылбек Жапаров. Принятие закона будет сопровождаться мониторингом государственными органами современных технологий по добыче урана и тория, которые будут способствовать минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Если госорганы найдут информацию о таких технологиях, они будут настаивать на использовании этих разработок недропользователями.
"Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подчеркнул, что проект закона направлен на разработку месторождений титаномагнетита, а не урановых и ториевых месторождений", - уточнили в парламенте.