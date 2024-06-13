https://ria.ru/20240613/kiberbezopasnost-1952459065.html

Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности

Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности - РИА Новости, 13.06.2024

Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности

Создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, обсуждается в России, идею прорабатывают совместно с... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T01:24

2024-06-13T01:24

2024-06-13T01:25

технологии

россия

герман греф

сбербанк россии

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, обсуждается в России, идею прорабатывают совместно с представителями отрасли, рассказал РИА Новости источник на рынке кибербезопасности, знакомый с ходом обсуждения. Ранее в июне глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации заявил, что России необходима национальная стратегия по кибербезопасности и отдельный федеральный орган в этой сфере. По его словам, нужно защищать все элементы киберинфраструктуры, если есть слабое звено, "вся система не имеет значения". "Сейчас идет обсуждение создания отдельной госструктуры. Вопрос прорабатывают совместно с представителями отрасли кибербезопасности", - сообщил источник. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Минцифры. Как прокомментировал агентству генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов, эксперты в области кибербезопасности уже несколько лет обсуждают вопрос о необходимости создания такой структуры, и потребность в таких изменениях есть. На данным момент отрасль информационной безопасности регулируют ряд структур, среди которых ФСТЭК, ФСБ, Минцифры и ЦБ. "Однако при такой организации возникает пограничный эффект, когда какие-то вопросы остаются вне зоны внимания, либо, наоборот, могут вызывать определенный рассинхрон", - добавил Ляпунов. По его мнению, выделение отдельной структуры или централизация полномочий усилит степень защищенности и киберустойчивости России. Важно, чтобы эта структура была единым центром ответственности за регулирование, противодействие, координацию, централизацию функций киберразведки, считает Ляпунов. Но, конечно, при распределении ответственности и полномочий важно учитывать позиции большого количества регуляторов, правоохранителей. "Но и это само по себе не панацея, а только одно из всех мероприятий, которые надо делать. Помимо этого, необходимо повышать меры ответственности за инциденты и ущерб в области кибербезопасности владельцев коммуникационных систем. Законопроекты об оборотных штрафах, повышении ответственности – это правильный шаг. Точно так же можно говорить об ответственности не только бизнеса, но и органов исполнительной власти, которые являются владельцами ГИСов, должна быть закреплена ответственность как организаций, так и персональная", - добавил гендиректор "Солара".

https://ria.ru/20231229/lyapunov-1918747444.html

https://ria.ru/20231030/kiberbezopasnost-1905234579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)