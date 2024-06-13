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Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности - РИА Новости, 13.06.2024
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01:24 13.06.2024 (обновлено: 01:25 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/kiberbezopasnost-1952459065.html
Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности
Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности - РИА Новости, 13.06.2024
Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности
Создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, обсуждается в России, идею прорабатывают совместно с... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:24
2024-06-13T01:25
технологии
россия
герман греф
сбербанк россии
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, обсуждается в России, идею прорабатывают совместно с представителями отрасли, рассказал РИА Новости источник на рынке кибербезопасности, знакомый с ходом обсуждения. Ранее в июне глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации заявил, что России необходима национальная стратегия по кибербезопасности и отдельный федеральный орган в этой сфере. По его словам, нужно защищать все элементы киберинфраструктуры, если есть слабое звено, "вся система не имеет значения". "Сейчас идет обсуждение создания отдельной госструктуры. Вопрос прорабатывают совместно с представителями отрасли кибербезопасности", - сообщил источник. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Минцифры. Как прокомментировал агентству генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов, эксперты в области кибербезопасности уже несколько лет обсуждают вопрос о необходимости создания такой структуры, и потребность в таких изменениях есть. На данным момент отрасль информационной безопасности регулируют ряд структур, среди которых ФСТЭК, ФСБ, Минцифры и ЦБ. "Однако при такой организации возникает пограничный эффект, когда какие-то вопросы остаются вне зоны внимания, либо, наоборот, могут вызывать определенный рассинхрон", - добавил Ляпунов. По его мнению, выделение отдельной структуры или централизация полномочий усилит степень защищенности и киберустойчивости России. Важно, чтобы эта структура была единым центром ответственности за регулирование, противодействие, координацию, централизацию функций киберразведки, считает Ляпунов. Но, конечно, при распределении ответственности и полномочий важно учитывать позиции большого количества регуляторов, правоохранителей. "Но и это само по себе не панацея, а только одно из всех мероприятий, которые надо делать. Помимо этого, необходимо повышать меры ответственности за инциденты и ущерб в области кибербезопасности владельцев коммуникационных систем. Законопроекты об оборотных штрафах, повышении ответственности – это правильный шаг. Точно так же можно говорить об ответственности не только бизнеса, но и органов исполнительной власти, которые являются владельцами ГИСов, должна быть закреплена ответственность как организаций, так и персональная", - добавил гендиректор "Солара".
https://ria.ru/20231229/lyapunov-1918747444.html
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технологии, россия, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности

В РФ обсуждают создание отдельного ведомства, отвечающего за кибербезопасность

© Depositphotos.com / HayDmitriyЛюди за ноутбуками
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Люди за ноутбуками. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, обсуждается в России, идею прорабатывают совместно с представителями отрасли, рассказал РИА Новости источник на рынке кибербезопасности, знакомый с ходом обсуждения.
Ранее в июне глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации заявил, что России необходима национальная стратегия по кибербезопасности и отдельный федеральный орган в этой сфере. По его словам, нужно защищать все элементы киберинфраструктуры, если есть слабое звено, "вся система не имеет значения".
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"Сейчас идет обсуждение создания отдельной госструктуры. Вопрос прорабатывают совместно с представителями отрасли кибербезопасности", - сообщил источник.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу Минцифры.
Как прокомментировал агентству генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов, эксперты в области кибербезопасности уже несколько лет обсуждают вопрос о необходимости создания такой структуры, и потребность в таких изменениях есть. На данным момент отрасль информационной безопасности регулируют ряд структур, среди которых ФСТЭК, ФСБ, Минцифры и ЦБ. "Однако при такой организации возникает пограничный эффект, когда какие-то вопросы остаются вне зоны внимания, либо, наоборот, могут вызывать определенный рассинхрон", - добавил Ляпунов.
По его мнению, выделение отдельной структуры или централизация полномочий усилит степень защищенности и киберустойчивости России. Важно, чтобы эта структура была единым центром ответственности за регулирование, противодействие, координацию, централизацию функций киберразведки, считает Ляпунов. Но, конечно, при распределении ответственности и полномочий важно учитывать позиции большого количества регуляторов, правоохранителей.
"Но и это само по себе не панацея, а только одно из всех мероприятий, которые надо делать. Помимо этого, необходимо повышать меры ответственности за инциденты и ущерб в области кибербезопасности владельцев коммуникационных систем. Законопроекты об оборотных штрафах, повышении ответственности – это правильный шаг. Точно так же можно говорить об ответственности не только бизнеса, но и органов исполнительной власти, которые являются владельцами ГИСов, должна быть закреплена ответственность как организаций, так и персональная", - добавил гендиректор "Солара".
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