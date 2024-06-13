https://ria.ru/20240613/khusity-1952460089.html

США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России

США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России - РИА Новости, 13.06.2024

США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России

Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало и серьезно повредило греческое торговое судно, которое... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T01:59

2024-06-13T01:59

2024-06-13T04:59

сша

россия

в мире

йемен

красное море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости/Прайм. Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало и серьезно повредило греческое торговое судно, которое следовало из России.После столкновения в Красном море с безэкипажным катером на судне Tutor возникла обширная течь, повреждено машинное отделение."Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии. Последним местом его швартовки была Россия", - утверждается в суточной сводке Центрального командования вооруженных сил США.О наличии пострадавших не сообщается. Ранее агентство Рейтер писало, что судно направлялось в Индию.За последние 24 часа американские военные также уничтожили в Йемене три пусковых установки противокорабельных крылатых ракет и сбили беспилотный летательный аппарат. Хуситы со своей стороны выпустили две противокорабельные баллистические ракеты, которые никому не причинили ущерба.США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.

https://ria.ru/20240610/khusity-1951847947.html

https://ria.ru/20240610/khusity-1952076745.html

сша

россия

йемен

красное море

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сша, россия, в мире, йемен, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году