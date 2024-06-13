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США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России - РИА Новости, 13.06.2024
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01:59 13.06.2024 (обновлено: 04:59 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/khusity-1952460089.html
США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России
США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России - РИА Новости, 13.06.2024
США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России
Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало и серьезно повредило греческое торговое судно, которое... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:59
2024-06-13T04:59
сша
россия
в мире
йемен
красное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости/Прайм. Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало и серьезно повредило греческое торговое судно, которое следовало из России.После столкновения в Красном море с безэкипажным катером на судне Tutor возникла обширная течь, повреждено машинное отделение."Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии. Последним местом его швартовки была Россия", - утверждается в суточной сводке Центрального командования вооруженных сил США.О наличии пострадавших не сообщается. Ранее агентство Рейтер писало, что судно направлялось в Индию.За последние 24 часа американские военные также уничтожили в Йемене три пусковых установки противокорабельных крылатых ракет и сбили беспилотный летательный аппарат. Хуситы со своей стороны выпустили две противокорабельные баллистические ракеты, которые никому не причинили ущерба.США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
https://ria.ru/20240610/khusity-1951847947.html
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сша
россия
йемен
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сша, россия, в мире, йемен, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Россия, В мире, Йемен, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России

CENTCOM: хуситы атаковали и сильно повредили греческое судно, следовавшее из РФ

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости/Прайм. Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало и серьезно повредило греческое торговое судно, которое следовало из России.
После столкновения в Красном море с безэкипажным катером на судне Tutor возникла обширная течь, повреждено машинное отделение.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Хуситы за сутки повредили два грузовых судна в Аденском заливе
10 июня, 03:11
"Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии. Последним местом его швартовки была Россия", - утверждается в суточной сводке Центрального командования вооруженных сил США.
О наличии пострадавших не сообщается. Ранее агентство Рейтер писало, что судно направлялось в Индию.
За последние 24 часа американские военные также уничтожили в Йемене три пусковых установки противокорабельных крылатых ракет и сбили беспилотный летательный аппарат. Хуситы со своей стороны выпустили две противокорабельные баллистические ракеты, которые никому не причинили ущерба.
США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
Йемен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Хуситы заявили о задержании связанных с США и Израилем шпионов
10 июня, 23:54
 
СШАРоссияВ миреЙеменКрасное мореАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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