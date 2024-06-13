https://ria.ru/20240613/khusity-1952460089.html
США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России
США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России - РИА Новости, 13.06.2024
США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России
Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало и серьезно повредило греческое торговое судно, которое... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:59
2024-06-13T01:59
2024-06-13T04:59
сша
россия
в мире
йемен
красное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости/Прайм. Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало и серьезно повредило греческое торговое судно, которое следовало из России.После столкновения в Красном море с безэкипажным катером на судне Tutor возникла обширная течь, повреждено машинное отделение."Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии. Последним местом его швартовки была Россия", - утверждается в суточной сводке Центрального командования вооруженных сил США.О наличии пострадавших не сообщается. Ранее агентство Рейтер писало, что судно направлялось в Индию.За последние 24 часа американские военные также уничтожили в Йемене три пусковых установки противокорабельных крылатых ракет и сбили беспилотный летательный аппарат. Хуситы со своей стороны выпустили две противокорабельные баллистические ракеты, которые никому не причинили ущерба.США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
https://ria.ru/20240610/khusity-1951847947.html
https://ria.ru/20240610/khusity-1952076745.html
сша
россия
йемен
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, йемен, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Россия, В мире, Йемен, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили о повреждении хуситами греческого судна, следовавшего из России
CENTCOM: хуситы атаковали и сильно повредили греческое судно, следовавшее из РФ