https://ria.ru/20240613/kharkov-1952652223.html

В Пентагоне считают, что линия фронта в районе Харькова стабилизировалась

В Пентагоне считают, что линия фронта в районе Харькова стабилизировалась - РИА Новости, 13.06.2024

В Пентагоне считают, что линия фронта в районе Харькова стабилизировалась

США считают, что фронт в районе Харькова стабилизировался и больше не опасаются крупного российского прорыва, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:37

2024-06-13T17:37

2024-06-13T17:37

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США считают, что фронт в районе Харькова стабилизировался и больше не опасаются крупного российского прорыва, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин. "Я вижу замедление российского наступления и стабилизацию этого конкретного участка фронта", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин допустил возможность колебаний линии фронта, но заявил, что больше не видит угрозы масштабного российского прорыва. "Пару недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны русских. Я не думаю, что это случится", - сказал он. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном селе. До этого Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ллойд остин, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф