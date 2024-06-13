Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне считают, что линия фронта в районе Харькова стабилизировалась - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kharkov-1952652223.html
В Пентагоне считают, что линия фронта в районе Харькова стабилизировалась
В Пентагоне считают, что линия фронта в районе Харькова стабилизировалась - РИА Новости, 13.06.2024
В Пентагоне считают, что линия фронта в районе Харькова стабилизировалась
США считают, что фронт в районе Харькова стабилизировался и больше не опасаются крупного российского прорыва, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:37
2024-06-13T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ллойд остин
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952549762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_49614ae6e4e281d1c0bffef587c541be.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США считают, что фронт в районе Харькова стабилизировался и больше не опасаются крупного российского прорыва, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин. "Я вижу замедление российского наступления и стабилизацию этого конкретного участка фронта", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин допустил возможность колебаний линии фронта, но заявил, что больше не видит угрозы масштабного российского прорыва. "Пару недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны русских. Я не думаю, что это случится", - сказал он. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном селе. До этого Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html
украина
сша
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952549762_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_463c52b2dd6fe326e02af5f7efc4d89a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, ллойд остин, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Пентагоне считают, что линия фронта в районе Харькова стабилизировалась

Шеф Пентагона Остин заявил, что уже не опасается крупного прорыва ВС России

© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Глава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США считают, что фронт в районе Харькова стабилизировался и больше не опасаются крупного российского прорыва, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я вижу замедление российского наступления и стабилизацию этого конкретного участка фронта", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
Остин допустил возможность колебаний линии фронта, но заявил, что больше не видит угрозы масштабного российского прорыва. "Пару недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны русских. Я не думаю, что это случится", - сказал он.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном селе. До этого Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Русские своего добились". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
12 июня, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала