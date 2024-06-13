В Пентагоне считают, что линия фронта в районе Харькова стабилизировалась
Шеф Пентагона Остин заявил, что уже не опасается крупного прорыва ВС России
© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона США Ллойд Остин выступает на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США считают, что фронт в районе Харькова стабилизировался и больше не опасаются крупного российского прорыва, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я вижу замедление российского наступления и стабилизацию этого конкретного участка фронта", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
Остин допустил возможность колебаний линии фронта, но заявил, что больше не видит угрозы масштабного российского прорыва. "Пару недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны русских. Я не думаю, что это случится", - сказал он.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном селе. До этого Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.