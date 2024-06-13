https://ria.ru/20240613/kharkov-1952613832.html
"Бросили их в ловушку". В США сделали заявление о ситуации под Харьковом
"Бросили их в ловушку". В США сделали заявление о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 13.06.2024
"Бросили их в ловушку". В США сделали заявление о ситуации под Харьковом
ВСУ попали в ловушку в Харьковской области и теперь теряют резервы и вооружения, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:58
2024-06-13T15:58
2024-06-13T15:58
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ВСУ попали в ловушку в Харьковской области и теперь теряют резервы и вооружения, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Россия совсем недавно бросила украинцев в гигантскую ловушку. Она начала наступление под Харьковом и вынудила Украину отправить туда все резервы. Теперь ВСУ пытаются проводить контратаки, в которых теряют резервистов", — сказал эксперт.Риттер напомнил, что подобное уже происходило в Артемовске и в Авдеевке. Наиболее боеспособные группировки ВСУ принимали бой в этих городах и терпели разгромное поражение.Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские подразделения постоянно атакуют российские позиции в регионе, но несут большие потери и отступают.
https://ria.ru/20240612/vsu-1952315885.html
https://ria.ru/20240612/srazhenie-1952405085.html
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В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, Скотт Риттер, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Россия
"Бросили их в ловушку". В США сделали заявление о ситуации под Харьковом
Риттер: Россия устроила под Харьковом ловушку для ВСУ