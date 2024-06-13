https://ria.ru/20240613/kazakhstan-1952486095.html

Верховный суд Казахстана вернул государству оборонный объект

Верховный суд Казахстана вернул государству оборонный объект - РИА Новости, 13.06.2024

Верховный суд Казахстана вернул государству оборонный объект

Верховный суд Казахстана по иску военной прокуроры вернул государству оборонный объект стоимостью более 11 миллионов долларов, сообщает пресс-служба военной... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:39

2024-06-13T09:39

2024-06-13T11:32

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Верховный суд Казахстана по иску военной прокуроры вернул государству оборонный объект стоимостью более 11 миллионов долларов, сообщает пресс-служба военной прокуратуры республики. "Верховным судом по иску главного военного прокурора возвращен оборонный объект министерства обороны стоимостью более 5 миллиардов тенге (более 11 миллионов долларов). Имущественный комплекс, состоящий из 10 складов, двух административных зданий, двух производственных цехов, в городе Алматы площадью более 16 тысяч квадратных метров, 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица. В настоящее время идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. По данным военной прокуратуры, минобороны Казахстана в этом году также вернули 22 земельных участка, которые оцениваются почти в 400 тысяч долларов, и более 200 служебных квартир общей стоимостью 885 тысяч долларов. В прокуратуре сообщили, что жилье поставлено на государственный баланс и будет распределено военнослужащим, нуждающимся в квартирах.

https://ria.ru/20230923/rynok-1898226124.html

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в мире, казахстан