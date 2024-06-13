https://ria.ru/20240613/kater-1952722295.html
В Пскове пассажир катера упал за борт
В Пскове пассажир катера упал за борт - РИА Новости, 13.06.2024
В Пскове пассажир катера упал за борт
Пассажир катера, проходившего по реке Великая у Ольгинского моста в Пскове, упал за борт, его ищут, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:10
2024-06-13T21:10
2024-06-13T21:10
происшествия
псков
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Пассажир катера, проходившего по реке Великая у Ольгинского моста в Пскове, упал за борт, его ищут, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 13 июня... около 18 часов пассажир катера "Проект 102 Б" выпал за борт при движении по реке у Ольгинского моста. Организованы его поиски", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которого будут проанализировано исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
https://ria.ru/20240503/ochevidets-1943714539.html
псков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псков, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Псков, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Пскове пассажир катера упал за борт
В Пскове пассажир катера, проходившего по реке Великая, упал за борт, его ищут