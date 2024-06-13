Рейтинг@Mail.ru
В Пскове пассажир катера упал за борт - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kater-1952722295.html
В Пскове пассажир катера упал за борт
В Пскове пассажир катера упал за борт - РИА Новости, 13.06.2024
В Пскове пассажир катера упал за борт
Пассажир катера, проходившего по реке Великая у Ольгинского моста в Пскове, упал за борт, его ищут, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:10
2024-06-13T21:10
происшествия
псков
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693762_0:59:3187:1852_1920x0_80_0_0_edd1eb8b810dd3c5bc9805227857b3a8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Пассажир катера, проходившего по реке Великая у Ольгинского моста в Пскове, упал за борт, его ищут, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 13 июня... около 18 часов пассажир катера "Проект 102 Б" выпал за борт при движении по реке у Ольгинского моста. Организованы его поиски", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которого будут проанализировано исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
https://ria.ru/20240503/ochevidets-1943714539.html
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693762_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_59b5a0199b2e015b0382f629d5621ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псков, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Псков, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Пскове пассажир катера упал за борт

В Пскове пассажир катера, проходившего по реке Великая, упал за борт, его ищут

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРека Великая в Пскове
Река Великая в Пскове - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Река Великая в Пскове. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Пассажир катера, проходившего по реке Великая у Ольгинского моста в Пскове, упал за борт, его ищут, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«
"По предварительным данным, 13 июня... около 18 часов пассажир катера "Проект 102 Б" выпал за борт при движении по реке у Ольгинского моста. Организованы его поиски", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которого будут проанализировано исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Русло реки Сулак в Дагестане - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Дагестане выпавшую из катера девушку спас случайный очевидец
3 мая, 15:51
 
ПроисшествияПсковСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала