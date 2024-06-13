https://ria.ru/20240613/kater-1952722295.html

В Пскове пассажир катера упал за борт

В Пскове пассажир катера упал за борт - РИА Новости, 13.06.2024

В Пскове пассажир катера упал за борт

Пассажир катера, проходившего по реке Великая у Ольгинского моста в Пскове, упал за борт, его ищут, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:10

2024-06-13T21:10

2024-06-13T21:10

происшествия

псков

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Пассажир катера, проходившего по реке Великая у Ольгинского моста в Пскове, упал за борт, его ищут, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 13 июня... около 18 часов пассажир катера "Проект 102 Б" выпал за борт при движении по реке у Ольгинского моста. Организованы его поиски", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которого будут проанализировано исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

https://ria.ru/20240503/ochevidets-1943714539.html

псков

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, псков, северо-западная транспортная прокуратура