https://ria.ru/20240613/kapremont-1952672562.html

Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть

Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть - РИА Новости, 13.06.2024

Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть

Энергосетевая компания "Мособлэнерго" выполнила почти на треть капитальный ремонт электрообъектов в Подмосковье с начала 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:19

2024-06-13T18:19

2024-06-13T18:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменский

евгений хромушин

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Энергосетевая компания "Мособлэнерго" выполнила почти на треть капитальный ремонт электрообъектов в Подмосковье с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. "Подмосковная энергосетевая компания "Мособлэнерго" с начала года почти на треть выполнила работы по программе капитального ремонта электрообъектов Подмосковья. Уже отремонтировано 83,5 километра ЛЭП, в 95 подстанциях электрооборудование заменено на новое, приведены в порядок 57 зданий электроустановок, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 38 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба. Капитальные ремонты электросетевого хозяйства проводятся компанией ежегодно для обеспечения надежного электроснабжения жителей Московской области. Лидерами по объему запланированных работ стали Подольский округ, Одинцовский, Раменский и Пушкинский. На этих территориях находится наибольшее количество объектов, которые необходимо отремонтировать, чтобы обеспечить жителей качественным и надежным круглогодичным электроснабжением. Хромушин добавил, что всего в 2024 году в Московской области энергетики отремонтируют 353 километров воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 киловольт, что на 26 километров больше, чем в 2023 году. Также по программе капремонта в этом году планируется заменить электрооборудование 262 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и отремонтировать здания 258 распределительных и трансформаторных подстанций (ТП и РП). Работы проводятся силами филиалов "Мособлэнерго" и к ноябрю почти все мероприятия по программе планируется завершить. Именно в ноябре компания получает паспорт готовности к работе в осенне-зимний период на территории Подмосковья.

https://ria.ru/20231018/mosoblgaz-1903686226.html

https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916527958.html

московская область (подмосковье)

раменский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), раменский, евгений хромушин, мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")