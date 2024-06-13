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Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть - РИА Новости, 13.06.2024
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Новости Подмосковья
 
18:19 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kapremont-1952672562.html
Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть
Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть - РИА Новости, 13.06.2024
Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть
Энергосетевая компания "Мособлэнерго" выполнила почти на треть капитальный ремонт электрообъектов в Подмосковье с начала 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:19
2024-06-13T18:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменский
евгений хромушин
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Энергосетевая компания "Мособлэнерго" выполнила почти на треть капитальный ремонт электрообъектов в Подмосковье с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. "Подмосковная энергосетевая компания "Мособлэнерго" с начала года почти на треть выполнила работы по программе капитального ремонта электрообъектов Подмосковья. Уже отремонтировано 83,5 километра ЛЭП, в 95 подстанциях электрооборудование заменено на новое, приведены в порядок 57 зданий электроустановок, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 38 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба. Капитальные ремонты электросетевого хозяйства проводятся компанией ежегодно для обеспечения надежного электроснабжения жителей Московской области. Лидерами по объему запланированных работ стали Подольский округ, Одинцовский, Раменский и Пушкинский. На этих территориях находится наибольшее количество объектов, которые необходимо отремонтировать, чтобы обеспечить жителей качественным и надежным круглогодичным электроснабжением. Хромушин добавил, что всего в 2024 году в Московской области энергетики отремонтируют 353 километров воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 киловольт, что на 26 километров больше, чем в 2023 году. Также по программе капремонта в этом году планируется заменить электрооборудование 262 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и отремонтировать здания 258 распределительных и трансформаторных подстанций (ТП и РП). Работы проводятся силами филиалов "Мособлэнерго" и к ноябрю почти все мероприятия по программе планируется завершить. Именно в ноябре компания получает паспорт готовности к работе в осенне-зимний период на территории Подмосковья.
https://ria.ru/20231018/mosoblgaz-1903686226.html
https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916527958.html
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московская область (подмосковье), раменский, евгений хромушин, мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменский, Евгений Хромушин, Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")

Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть

© Фото : министерство энергетики Московской области Сотрудники "Мособлэнерго"
Сотрудники Мособлэнерго - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : министерство энергетики Московской области
Сотрудники "Мособлэнерго"
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Энергосетевая компания "Мособлэнерго" выполнила почти на треть капитальный ремонт электрообъектов в Подмосковье с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
"Подмосковная энергосетевая компания "Мособлэнерго" с начала года почти на треть выполнила работы по программе капитального ремонта электрообъектов Подмосковья. Уже отремонтировано 83,5 километра ЛЭП, в 95 подстанциях электрооборудование заменено на новое, приведены в порядок 57 зданий электроустановок, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 38 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба.
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Капитальные ремонты электросетевого хозяйства проводятся компанией ежегодно для обеспечения надежного электроснабжения жителей Московской области.
Лидерами по объему запланированных работ стали Подольский округ, Одинцовский, Раменский и Пушкинский. На этих территориях находится наибольшее количество объектов, которые необходимо отремонтировать, чтобы обеспечить жителей качественным и надежным круглогодичным электроснабжением.
Хромушин добавил, что всего в 2024 году в Московской области энергетики отремонтируют 353 километров воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 киловольт, что на 26 километров больше, чем в 2023 году. Также по программе капремонта в этом году планируется заменить электрооборудование 262 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и отремонтировать здания 258 распределительных и трансформаторных подстанций (ТП и РП).
Работы проводятся силами филиалов "Мособлэнерго" и к ноябрю почти все мероприятия по программе планируется завершить. Именно в ноябре компания получает паспорт готовности к работе в осенне-зимний период на территории Подмосковья.
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