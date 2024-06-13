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В итальянском парламенте произошла массовая драка - РИА Новости, 13.06.2024
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11:57 13.06.2024 (обновлено: 12:52 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/italiya-1952530610.html
В итальянском парламенте произошла массовая драка
В итальянском парламенте произошла массовая драка - РИА Новости, 13.06.2024
В итальянском парламенте произошла массовая драка
Массовая драка между депутатами итальянского парламента произошла накануне при обсуждении законопроекта об автономии регионов, видео инцидента широко разошлось... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:57
2024-06-13T12:52
в мире
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РИМ, 13 июн — РИА Новости. Массовая драка между депутатами итальянского парламента произошла накануне при обсуждении законопроекта об автономии регионов, видео инцидента широко разошлось в итальянских СМИ и соцсетях. Зачинщиком конфликта стал депутат оппозиционного "Движения пяти звезд" Леонардо Донно, который во время заседания, спустившись с трибуны, попытался вручить итальянский флаг министру по делам автономий Роберто Калдероли. Председатель палаты депутатов Лоренцо Фонтана решил удалить Донно из зала, после чего того окружили народные избранники из правящей коалиции. В завязавшейся толкотне дело дошло до кулаков, и в какой-то момент Донно получил удар по лицу и упал. Зал заседаний он покинул на носилках при помощи медиков. Автором нокдауна Донно считает депутата из правящей "Лиги" Игоря Иецци. В разговоре с газетой Corriere della Sera пострадавший заявил, что получил медзаключение и теперь намерен привлечь к ответственности всю группу агрессоров, в которую, помимо Иецци, входили и другие депутаты. Сам Иецци отрицает, что коллегу ударил именно он. В футбольных терминах он сообщил, что "признает нарушение правил", но требует прибегнуть к системе видеоповторов VAR.
https://ria.ru/20240612/deputat-1952382125.html
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в мире
В мире
В итальянском парламенте произошла массовая драка

Депутаты подрались в итальянском парламенте из-за закона об автономии регионов

© Кадр видео из соцсетейМассовая драка между депутатами итальянского парламента
Массовая драка между депутатами итальянского парламента
© Кадр видео из соцсетей
Массовая драка между депутатами итальянского парламента
Читать ria.ru в
РИМ, 13 июн — РИА Новости. Массовая драка между депутатами итальянского парламента произошла накануне при обсуждении законопроекта об автономии регионов, видео инцидента широко разошлось в итальянских СМИ и соцсетях.
Зачинщиком конфликта стал депутат оппозиционного "Движения пяти звезд" Леонардо Донно, который во время заседания, спустившись с трибуны, попытался вручить итальянский флаг министру по делам автономий Роберто Калдероли. Председатель палаты депутатов Лоренцо Фонтана решил удалить Донно из зала, после чего того окружили народные избранники из правящей коалиции.
Швейцарский депутат Томас Аески подрался с полицейскими в парламенте. Кадр видео очевидца
Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Рады
12 июня, 15:58
В завязавшейся толкотне дело дошло до кулаков, и в какой-то момент Донно получил удар по лицу и упал. Зал заседаний он покинул на носилках при помощи медиков.
Автором нокдауна Донно считает депутата из правящей "Лиги" Игоря Иецци. В разговоре с газетой Corriere della Sera пострадавший заявил, что получил медзаключение и теперь намерен привлечь к ответственности всю группу агрессоров, в которую, помимо Иецци, входили и другие депутаты.
Сам Иецци отрицает, что коллегу ударил именно он. В футбольных терминах он сообщил, что "признает нарушение правил", но требует прибегнуть к системе видеоповторов VAR.
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