https://ria.ru/20240613/italiya-1952530610.html

В итальянском парламенте произошла массовая драка

В итальянском парламенте произошла массовая драка - РИА Новости, 13.06.2024

В итальянском парламенте произошла массовая драка

Массовая драка между депутатами итальянского парламента произошла накануне при обсуждении законопроекта об автономии регионов, видео инцидента широко разошлось... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:57

2024-06-13T11:57

2024-06-13T12:52

в мире

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РИМ, 13 июн — РИА Новости. Массовая драка между депутатами итальянского парламента произошла накануне при обсуждении законопроекта об автономии регионов, видео инцидента широко разошлось в итальянских СМИ и соцсетях. Зачинщиком конфликта стал депутат оппозиционного "Движения пяти звезд" Леонардо Донно, который во время заседания, спустившись с трибуны, попытался вручить итальянский флаг министру по делам автономий Роберто Калдероли. Председатель палаты депутатов Лоренцо Фонтана решил удалить Донно из зала, после чего того окружили народные избранники из правящей коалиции. В завязавшейся толкотне дело дошло до кулаков, и в какой-то момент Донно получил удар по лицу и упал. Зал заседаний он покинул на носилках при помощи медиков. Автором нокдауна Донно считает депутата из правящей "Лиги" Игоря Иецци. В разговоре с газетой Corriere della Sera пострадавший заявил, что получил медзаключение и теперь намерен привлечь к ответственности всю группу агрессоров, в которую, помимо Иецци, входили и другие депутаты. Сам Иецци отрицает, что коллегу ударил именно он. В футбольных терминах он сообщил, что "признает нарушение правил", но требует прибегнуть к системе видеоповторов VAR.

https://ria.ru/20240612/deputat-1952382125.html

https://ria.ru/20240411/feyk-1939341840.html

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