https://ria.ru/20240613/istochnik-1952491173.html

Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2024

Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:05

2024-06-13T10:05

2024-06-13T11:33

в мире

херсонская область

днепр (город)

каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg

ГЕНИЧЕСК, 13 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 15 прилетов из ствольной артиллерии со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Удары ВСУ были нанесены по 9 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Коханы, Алешки, Каиры, Малая Лепетиха, Любимовка, Казачьи Лагеря, Подстепное, Днепряны.

https://ria.ru/20240504/obstrely-1943809747.html

херсонская область

днепр (город)

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины