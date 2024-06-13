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Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2024
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10:05 13.06.2024 (обновлено: 11:33 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/istochnik-1952491173.html
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2024
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:05
2024-06-13T11:33
в мире
херсонская область
днепр (город)
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 13 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 15 прилетов из ствольной артиллерии со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Удары ВСУ были нанесены по 9 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Коханы, Алешки, Каиры, Малая Лепетиха, Любимовка, Казачьи Лагеря, Подстепное, Днепряны.
https://ria.ru/20240504/obstrely-1943809747.html
херсонская область
днепр (город)
каховка
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в мире, херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 13 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 15 прилетов из ствольной артиллерии со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Удары ВСУ были нанесены по 9 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Коханы, Алешки, Каиры, Малая Лепетиха, Любимовка, Казачьи Лагеря, Подстепное, Днепряны.
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В миреХерсонская областьДнепр (город)КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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