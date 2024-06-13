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Иран провел летные испытания собственного транспортного самолета - РИА Новости, 13.06.2024
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09:18 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/iran-1952482337.html
Иран провел летные испытания собственного транспортного самолета
Иран провел летные испытания собственного транспортного самолета - РИА Новости, 13.06.2024
Иран провел летные испытания собственного транспортного самолета
Тегеран провел летные испытания транспортного самолета "Симорг", собранного Иранской самолетостроительной промышленной компанией (HESA), заявил министр обороны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:18
2024-06-13T09:18
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран провел летные испытания транспортного самолета "Симорг", собранного Иранской самолетостроительной промышленной компанией (HESA), заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани, сообщает агентство Tasnim. "Летные испытания этого самолета проводятся при содействии Организации гражданской авиации (Ирана - ред.), после этого этапа самолет "Симорг" присоединится к авиапарку (страны - ред.)", - приводит слова Аштиани агентство. Глава минобороны уточнил, что в настоящее время также осуществляется сборка второго самолета этой модели. По его словам, задача создания "Симорга" была поставлена перед министерством обороны ныне покойным президентом Эбрахимом Раиси. Аштиани уточнил, что часть деталей для самолета производится внутри Ирана, для обеспечения другой части Тегеран сотрудничает с рядом зарубежных стран. По информации агентства IRNA, тактический транспортный самолет "Симорг", обладающий турбовинтовым двигателем, способным развивать скорость до 530 километров в час, спроектирован для перевозки грузов весом до 6 тонн.
https://ria.ru/20230413/iran-1864954792.html
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в мире, космос - риа наука, иран, тегеран (город)
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Тегеран (город)
Иран провел летные испытания собственного транспортного самолета

Иран провел летные испытания транспортного самолета "Симорг", собранного HESA

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Транспортный самолет "Симорг", собранный Иранской самолетостроительной промышленной компанией
Транспортный самолет Симорг, собранный Иранской самолетостроительной промышленной компанией - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency /
Транспортный самолет "Симорг", собранный Иранской самолетостроительной промышленной компанией
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран провел летные испытания транспортного самолета "Симорг", собранного Иранской самолетостроительной промышленной компанией (HESA), заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Аштиани, сообщает агентство Tasnim.
"Летные испытания этого самолета проводятся при содействии Организации гражданской авиации (Ирана - ред.), после этого этапа самолет "Симорг" присоединится к авиапарку (страны - ред.)", - приводит слова Аштиани агентство.
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Глава минобороны уточнил, что в настоящее время также осуществляется сборка второго самолета этой модели. По его словам, задача создания "Симорга" была поставлена перед министерством обороны ныне покойным президентом Эбрахимом Раиси. Аштиани уточнил, что часть деталей для самолета производится внутри Ирана, для обеспечения другой части Тегеран сотрудничает с рядом зарубежных стран.
По информации агентства IRNA, тактический транспортный самолет "Симорг", обладающий турбовинтовым двигателем, способным развивать скорость до 530 километров в час, спроектирован для перевозки грузов весом до 6 тонн.
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