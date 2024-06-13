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"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой - РИА Новости, 13.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:34 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/intervidenie-1952604927.html
"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой
"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой - РИА Новости, 13.06.2024
"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой
Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:34
2024-06-13T15:34
культура
москва
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михаил швыдкой
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве", - сказал собеседник агентства.Ранее Швыдкой сообщал РИА Новости, что в конкурсе примут участие более 16 стран, включая Бразилию, Китай, страны Центральной Азии и СНГ.В ноябре прошлого года министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс уже в следующем году и сделать его ежегодным.
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москва, бразилия, китай, михаил швыдкой, ольга любимова, константин эрнст, снг
Культура, Москва, Бразилия, Китай, Михаил Швыдкой, Ольга Любимова, Константин Эрнст, СНГ
"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой

Швыдкой: музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в начале 2025 г в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«
"Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве", - сказал собеседник агентства.
Ранее Швыдкой сообщал РИА Новости, что в конкурсе примут участие более 16 стран, включая Бразилию, Китай, страны Центральной Азии и СНГ.
В ноябре прошлого года министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс уже в следующем году и сделать его ежегодным.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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КультураМоскваБразилияКитайМихаил ШвыдкойОльга ЛюбимоваКонстантин ЭрнстСНГ
 
 
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