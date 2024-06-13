https://ria.ru/20240613/intervidenie-1952604927.html
"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой
"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой - РИА Новости, 13.06.2024
"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой
Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:34
2024-06-13T15:34
2024-06-13T15:34
культура
москва
бразилия
китай
михаил швыдкой
ольга любимова
константин эрнст
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951604607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1bd8d310e3340ef78fdd44f098534183.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве", - сказал собеседник агентства.Ранее Швыдкой сообщал РИА Новости, что в конкурсе примут участие более 16 стран, включая Бразилию, Китай, страны Центральной Азии и СНГ.В ноябре прошлого года министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс уже в следующем году и сделать его ежегодным.
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951604830.html
москва
бразилия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951604607_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7409b0a2f4354fd9792b63aa85db219.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, бразилия, китай, михаил швыдкой, ольга любимова, константин эрнст, снг
Культура, Москва, Бразилия, Китай, Михаил Швыдкой, Ольга Любимова, Константин Эрнст, СНГ
"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой
Швыдкой: музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в начале 2025 г в Москве