https://ria.ru/20240613/intervidenie-1952604927.html

"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой

"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой - РИА Новости, 13.06.2024

"Интервидение" проведут в Москве в начале 2025 года, сообщил Швыдкой

Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:34

2024-06-13T15:34

2024-06-13T15:34

культура

москва

бразилия

китай

михаил швыдкой

ольга любимова

константин эрнст

снг

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве", - сказал собеседник агентства.Ранее Швыдкой сообщал РИА Новости, что в конкурсе примут участие более 16 стран, включая Бразилию, Китай, страны Центральной Азии и СНГ.В ноябре прошлого года министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс уже в следующем году и сделать его ежегодным.

https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951604830.html

москва

бразилия

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, бразилия, китай, михаил швыдкой, ольга любимова, константин эрнст, снг