https://ria.ru/20240613/infopartner-1952615833.html

РИА Новости стало инфопартнером МВМС "Флот-2024"

РИА Новости стало инфопартнером МВМС "Флот-2024" - РИА Новости, 13.06.2024

РИА Новости стало инфопартнером МВМС "Флот-2024"

Официальным информационным партнером Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" стало РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:01

2024-06-13T16:01

2024-06-13T16:01

безопасность

новости агентства

миа "россия сегодня"

риа новости

экспофорум (выставочный центр)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Официальным информационным партнером Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" стало РИА Новости. Мероприятие пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра (КВЦ). До этого Международный морской салон традиционно проходил по нечетным годам. В 2021 и 2023 годах выставка была организована в "Экспофоруме". До этого салон проходил в "Ленэкспо" на Васильевском острове. Организаторами салона выступают Минпромторг и Минобороны РФ. Экспозиция салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы. На протяжении пяти дней в рамках деловой программы пройдут круглые столы, конференции, пленарные сессии, презентации инновационных разработок, совещания и обсуждения актуальных вопросов развития морской отрасли. Важной составляющей "Флот-2024" станет демонстрация боевых кораблей и судов ВМФ России. На расположенном рядом с КВЦ причале (восточный пирс Усть-Рогатки) будут представлены корабли, суда и катера, вооружение и военная техника. Командиры и экипаж кораблей для участников и гостей салона проведут увлекательные экскурсии, расскажут об истории, оснащении и боевых возможностях кораблей. В качестве официального информационного партнера РИА Новости обеспечит освещение мероприятий МВМС "Флот-2024". Корреспонденты агентства в оперативном режиме будут освещать круглые столы и сессии, вести репортажи с площадок, брать эксклюзивные интервью. Фотожурналисты агентства будут публиковать снимки в тематическом разделе Медиабанка РИА Новости.

https://ria.ru/20240316/salon-1933537559.html

https://ria.ru/20230922/baranov-1897741691.html

https://ria.ru/20240131/vmf-1924560244.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

безопасность, новости агентства, миа "россия сегодня", риа новости, экспофорум (выставочный центр), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф)