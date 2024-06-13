Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 13.06.2024 (обновлено: 11:32 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/groza-1952484514.html
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии - РИА Новости, 13.06.2024
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии
Подросток и женщина пострадали от удара молнии и падения дерева в двух районах Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:29
2024-06-13T11:32
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подросток и женщина пострадали от удара молнии и падения дерева в двух районах Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В городском округе Солнечногорск в результате удара молнии пострадал подросток 2009 года", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при падении дерева в Балашихе пострадала женщина 1985 года рождения. Ранее подмосковный главк СК РФ сообщал, что, по предварительным данным, мужчина и его внук, возвращаясь с пляжа через парк в Щелково, укрылись под деревом от дождя и порывистого ветра - и погибли от падения "фрагмента дерева". Возбуждено уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20240612/molniya-1952341445.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии

В Подмосковье подросток и женщина пострадали от удара молнии и падения дерева

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подросток и женщина пострадали от удара молнии и падения дерева в двух районах Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В городском округе Солнечногорск в результате удара молнии пострадал подросток 2009 года", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при падении дерева в Балашихе пострадала женщина 1985 года рождения.
Ранее подмосковный главк СК РФ сообщал, что, по предварительным данным, мужчина и его внук, возвращаясь с пляжа через парк в Щелково, укрылись под деревом от дождя и порывистого ветра - и погибли от падения "фрагмента дерева". Возбуждено уголовное дело о халатности.
Молния - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии
12 июня, 11:40
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала