https://ria.ru/20240613/groza-1952484514.html
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии - РИА Новости, 13.06.2024
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии
Подросток и женщина пострадали от удара молнии и падения дерева в двух районах Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:29
2024-06-13T09:29
2024-06-13T11:32
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подросток и женщина пострадали от удара молнии и падения дерева в двух районах Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В городском округе Солнечногорск в результате удара молнии пострадал подросток 2009 года", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при падении дерева в Балашихе пострадала женщина 1985 года рождения. Ранее подмосковный главк СК РФ сообщал, что, по предварительным данным, мужчина и его внук, возвращаясь с пляжа через парк в Щелково, укрылись под деревом от дождя и порывистого ветра - и погибли от падения "фрагмента дерева". Возбуждено уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20240612/molniya-1952341445.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
балашиха
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии
В Подмосковье подросток и женщина пострадали от удара молнии и падения дерева