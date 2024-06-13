https://ria.ru/20240613/gretsiya-1952727696.html

В некоторых районах Греции температура достигла 44 градусов по Цельсию

В некоторых районах Греции температура достигла 44 градусов по Цельсию - РИА Новости, 13.06.2024

В некоторых районах Греции температура достигла 44 градусов по Цельсию

В Греции температура в ряде районов достигла 44 градусов по Цельсию, в столичном регионе Аттике она превысила 42 градуса, сообщил портал новостей о погоде... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:56

2024-06-13T21:56

2024-06-13T21:56

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греция

аттика

крит (остров)

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АФИНЫ, 13 июн – РИА Новости. В Греции температура в ряде районов достигла 44 градусов по Цельсию, в столичном регионе Аттике она превысила 42 градуса, сообщил портал новостей о погоде meteo.gr. В Греции с 11 июня стоит экстремально жаркая погода. Самая высокая максимальная температура была зафиксирована в Вуколиес вблизи города Ханья на Крите - 44,5 градуса, однако эти данные нуждаются в уточнении, сообщил портал. "Далее следует Краниди в Арголиде, где была зафиксирована максимальная температура 43,9 градуса по Цельсию. Средняя максимальная температура по стране составила 36,3 градуса, при этом на 136 из 499 действующих станций зафиксирована температура выше 40 градусов, а на 243 станциях выше 37 градусов", - говорится в сообщении. В Аттике на 55 из 74 действующих станций были зарегистрированы температуры выше 40, отмечает издание. Ртутный столбик поднялся выше 43 градусов во многих районах восточной и южной части страны. В пятницу на большей части страны сохранится жаркая погода. Температура понизится на западе, в центре и на севере, а в северной Греции, главным образом в Восточной Македонии и Фракии, пройдут дожди и штормы, сопровождаемые сильными ветрами, сообщила Национальная метеослужба.

https://ria.ru/20240609/pogoda-1951765789.html

https://ria.ru/20240211/klimatolog-1926644643.html

греция

аттика

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в мире, греция, аттика, крит (остров)