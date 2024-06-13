В некоторых районах Греции температура достигла 44 градусов по Цельсию
Meteo.gr: в ряде районов Греции температура достигла 44 градусов по Цельсию
© Pixabay / Erik KaritsГреция
© Pixabay / Erik Karits
Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 13 июн – РИА Новости. В Греции температура в ряде районов достигла 44 градусов по Цельсию, в столичном регионе Аттике она превысила 42 градуса, сообщил портал новостей о погоде meteo.gr.
В Греции с 11 июня стоит экстремально жаркая погода.
Самая высокая максимальная температура была зафиксирована в Вуколиес вблизи города Ханья на Крите - 44,5 градуса, однако эти данные нуждаются в уточнении, сообщил портал.
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"Далее следует Краниди в Арголиде, где была зафиксирована максимальная температура 43,9 градуса по Цельсию. Средняя максимальная температура по стране составила 36,3 градуса, при этом на 136 из 499 действующих станций зафиксирована температура выше 40 градусов, а на 243 станциях выше 37 градусов", - говорится в сообщении.
В Аттике на 55 из 74 действующих станций были зарегистрированы температуры выше 40, отмечает издание.
Ртутный столбик поднялся выше 43 градусов во многих районах восточной и южной части страны.
В пятницу на большей части страны сохранится жаркая погода. Температура понизится на западе, в центре и на севере, а в северной Греции, главным образом в Восточной Македонии и Фракии, пройдут дожди и штормы, сопровождаемые сильными ветрами, сообщила Национальная метеослужба.
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