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Размер грантов президента за научно-технологическую работу вырос
Размер грантов президента за научно-технологическую работу вырос - РИА Новости, 13.06.2024
Размер грантов президента за научно-технологическую работу вырос
Повышенный размер грантов президента РФ Владимира Путина за научные, инженерные, технологические и творческие достижения студентов составит 40 тысяч рублей,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:02
2024-06-13T19:02
2024-06-13T19:02
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Повышенный размер грантов президента РФ Владимира Путина за научные, инженерные, технологические и творческие достижения студентов составит 40 тысяч рублей, начиная с учебного года 2024/25, следует из соответствующего указа главы российского государства. "Получателям грантов президента Российской Федерации, обучающимся по программам бакалавриата и программам специалитета (начиная с третьего года обучения), программам магистратуры и имеющим научные, инженерные, технологические, творческие достижения по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, на основании результатов индивидуального отбора гранты Президента Российской Федерации предоставляются в повышенном размере 40 000 рублей каждый ежемесячно", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240317/stipendii-1933754360.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Размер грантов президента за научно-технологическую работу вырос
Повышенный размер грантов Путина для студентов составит 40 тысяч рублей