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Артиллерия группировки войск "Запад" нанесла удар по месту сбора ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024
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Артиллерия группировки войск "Запад" нанесла удар по месту сбора ВСУ
Артиллерия группировки войск "Запад" нанесла удар по месту сбора ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024
Артиллерия группировки войск "Запад" нанесла удар по месту сбора ВСУ
Расчет РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Запад" нанес удар по месту сбора ВСУ при формировании второй линии обороны в зоне спецоперации, сообщили журналистам РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T07:48
2024-06-13T07:48
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Запад" нанес удар по месту сбора ВСУ при формировании второй линии обороны в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения поставленной задачи расчет РСЗО "Град" нанес удар по живой силе противника, стягивавшейся на позиции для формирования участка второй линии обороны ВСУ", - сообщили в министерстве. Как уточнили в Минобороны РФ, координаты цели были получены от разведчиков, работавших в том числе с помощью БПЛА. "В результате точного накрытия цели неуправляемыми 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами, потери украинских националистов составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными", - добавили в МО РФ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия группировки войск "Запад" нанесла удар по месту сбора ВСУ

Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Запад" нанес удар по месту сбора ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1"
Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Запад" нанес удар по месту сбора ВСУ при формировании второй линии обороны в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения поставленной задачи расчет РСЗО "Град" нанес удар по живой силе противника, стягивавшейся на позиции для формирования участка второй линии обороны ВСУ", - сообщили в министерстве.
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Как уточнили в Минобороны РФ, координаты цели были получены от разведчиков, работавших в том числе с помощью БПЛА.
"В результате точного накрытия цели неуправляемыми 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами, потери украинских националистов составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными", - добавили в МО РФ.
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