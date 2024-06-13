https://ria.ru/20240613/gosprogrammy-1952455209.html
В Счетной палате оценили реализацию госпрограмм по развитию ДФО
В Счетной палате оценили реализацию госпрограмм по развитию ДФО - РИА Новости, 13.06.2024
В Счетной палате оценили реализацию госпрограмм по развитию ДФО
Счетная палата РФ указала на недостаточно эффективную реализацию 60% госпрограмм по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), говорится в материалах... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T00:09
2024-06-13T00:09
2024-06-13T00:09
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ указала на недостаточно эффективную реализацию 60% госпрограмм по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), говорится в материалах контрольного ведомства по итогам соответствующего анализа. По данным аудиторов, в 2020-2022 годах на реализацию 32 госпрограмм в ДФО было направлено 3,8 триллиона рублей. "По итогам проведенной оценки реализация 60% рассмотренных программ в части ДФО признана Счетной палатой не в полной мере эффективной", - говорится в материалах ведомства. "В 2020-2022 годах в рамках рассмотренных госпрограмм полностью было выполнено порядка 85% мероприятий. Количество недостигнутых показателей по каждому региону в среднем ежегодно составляло 23 единицы. При этом степень достижения запланированных показателей во всех регионах составляла более 90% и имела тенденцию к увеличению", - цитирует ведомство выступление на коллегии аудитора Счетной палаты Натальи Труновой. Отдельное внимание в ходе исследования Счетная палата уделила соответствию показателей госпрограмм целям указа президента РФ "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", достижение которых планировалось к 2024 году. "Полученные результаты позволяют сделать вывод о достижении цели "повышения среднероссийских темпов роста показателей экономического развития", - отмечают аудиторы. Так, объем накопленных инвестиций в ДФО составил более 2,9 триллиона рублей (при плане до 800 миллиардов рублей), создано более 660 предприятий и более 111 рабочих мест на территориях опережающего развития и в свободном порте Владивосток (при плане не менее 200 предприятий и 30 тысяч рабочих мест). "Что касается задачи "повышения ожидаемой продолжительности жизни при рождении не менее чем на пять лет", то плановые значения соответствующего показателя в рамках ГП "Развитие здравоохранения" достигались в Забайкальском крае и Сахалинской области", - говорят в отчете.
https://ria.ru/20240425/oms-1942171660.html
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экономика, россия, владивосток, забайкальский край, наталья трунова
Экономика, Россия, Владивосток, Забайкальский край, Наталья Трунова
В Счетной палате оценили реализацию госпрограмм по развитию ДФО
Счетная палата признала неэффективной реализацию 60% госпрограмм по развитию ДФО
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ указала на недостаточно эффективную реализацию 60% госпрограмм по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), говорится в материалах контрольного ведомства по итогам соответствующего анализа.
По данным аудиторов, в 2020-2022 годах на реализацию 32 госпрограмм в ДФО было направлено 3,8 триллиона рублей.
"По итогам проведенной оценки реализация 60% рассмотренных программ в части ДФО признана Счетной палатой не в полной мере эффективной", - говорится в материалах ведомства.
"В 2020-2022 годах в рамках рассмотренных госпрограмм полностью было выполнено порядка 85% мероприятий. Количество недостигнутых показателей по каждому региону в среднем ежегодно составляло 23 единицы. При этом степень достижения запланированных показателей во всех регионах составляла более 90% и имела тенденцию к увеличению", - цитирует ведомство выступление на коллегии аудитора Счетной палаты Натальи Труновой
.
Отдельное внимание в ходе исследования Счетная палата уделила соответствию показателей госпрограмм целям указа президента РФ "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", достижение которых планировалось к 2024 году.
"Полученные результаты позволяют сделать вывод о достижении цели "повышения среднероссийских темпов роста показателей экономического развития", - отмечают аудиторы.
Так, объем накопленных инвестиций в ДФО составил более 2,9 триллиона рублей (при плане до 800 миллиардов рублей), создано более 660 предприятий и более 111 рабочих мест на территориях опережающего развития и в свободном порте Владивосток
(при плане не менее 200 предприятий и 30 тысяч рабочих мест).
"Что касается задачи "повышения ожидаемой продолжительности жизни при рождении не менее чем на пять лет", то плановые значения соответствующего показателя в рамках ГП "Развитие здравоохранения" достигались в Забайкальском крае
и Сахалинской области", - говорят в отчете.