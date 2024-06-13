В ГД внесли проект о выплатах братьям и сестрам погибшего военнослужащего
Депутат Тумусов внес в ГД проект о выплатах братьям и сестрам погибшего военного
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП) внёс в ГД законопроект, по которому все полнородные братья и сестры погибшего военнослужащего смогут претендовать на страховые выплаты, документ опубликован в электронной базе ГД.
"Внести в федеральный закон ... "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации" следующие изменения: дополнить пункт 3 статьи 2: полнородные и неполнородные братья и сестры погибшего (умершего)", - следует из текста законопроекта. Этим пунктом определяются выгодоприобретатели по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащего.
На данный момент к таким лицам относятся супруги военнослужащих, их дети, родители, дедушки и бабушки, отчимы и мачехи. При этом, как отмечается в пояснительной записке, на практике встречается много случаев, когда погибший военнослужащий является сиротой и воспитывался в детском доме, у него есть родные братья и сестры, но они не могут претендовать на страховые выплаты после гибели военнослужащего: "Законопроект направлен на решение этого пробела в законодательстве".