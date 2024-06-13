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В ГД внесли проект о выплатах братьям и сестрам погибшего военнослужащего - РИА Новости, 13.06.2024
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12:54 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/gosduma-1952547628.html
В ГД внесли проект о выплатах братьям и сестрам погибшего военнослужащего
В ГД внесли проект о выплатах братьям и сестрам погибшего военнослужащего - РИА Новости, 13.06.2024
В ГД внесли проект о выплатах братьям и сестрам погибшего военнослужащего
Депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП) внёс в ГД законопроект, по которому все полнородные братья и сестры погибшего военнослужащего смогут претендовать на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:54
2024-06-13T12:54
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП) внёс в ГД законопроект, по которому все полнородные братья и сестры погибшего военнослужащего смогут претендовать на страховые выплаты, документ опубликован в электронной базе ГД. "Внести в федеральный закон ... "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации" следующие изменения: дополнить пункт 3 статьи 2: полнородные и неполнородные братья и сестры погибшего (умершего)", - следует из текста законопроекта. Этим пунктом определяются выгодоприобретатели по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащего. На данный момент к таким лицам относятся супруги военнослужащих, их дети, родители, дедушки и бабушки, отчимы и мачехи. При этом, как отмечается в пояснительной записке, на практике встречается много случаев, когда погибший военнослужащий является сиротой и воспитывался в детском доме, у него есть родные братья и сестры, но они не могут претендовать на страховые выплаты после гибели военнослужащего: "Законопроект направлен на решение этого пробела в законодательстве".
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общество, россия, федот тумусов, госдума рф
Общество, Россия, Федот Тумусов, Госдума РФ
В ГД внесли проект о выплатах братьям и сестрам погибшего военнослужащего

Депутат Тумусов внес в ГД проект о выплатах братьям и сестрам погибшего военного

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП) внёс в ГД законопроект, по которому все полнородные братья и сестры погибшего военнослужащего смогут претендовать на страховые выплаты, документ опубликован в электронной базе ГД.
"Внести в федеральный закон ... "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации" следующие изменения: дополнить пункт 3 статьи 2: полнородные и неполнородные братья и сестры погибшего (умершего)", - следует из текста законопроекта. Этим пунктом определяются выгодоприобретатели по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащего.
На данный момент к таким лицам относятся супруги военнослужащих, их дети, родители, дедушки и бабушки, отчимы и мачехи. При этом, как отмечается в пояснительной записке, на практике встречается много случаев, когда погибший военнослужащий является сиротой и воспитывался в детском доме, у него есть родные братья и сестры, но они не могут претендовать на страховые выплаты после гибели военнослужащего: "Законопроект направлен на решение этого пробела в законодательстве".
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