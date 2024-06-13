https://ria.ru/20240613/gosduma-1952526270.html

В Госдуме одобрили проект о технологической политике в России

В Госдуме одобрили проект о технологической политике в России - РИА Новости, 13.06.2024

В Госдуме одобрили проект о технологической политике в России

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:40

2024-06-13T11:40

2024-06-13T11:40

экономика

технологии

россия

максим решетников

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение технологического суверенитета, на рассмотрение Думы его планируется вынести 18 июня. "Принятие законопроекта будет способствовать успешной реализации инвестиционных проектов в области научных разработок, исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также будет способствовать переходу к инновационно ориентированному экономическому росту, усилению роли технологий как фактора развития экономики и социальной сферы", - считает комитет. Документ внесен правительством. Он разработан по поручению президента России Владимира Путина в целях обеспечения технологического суверенитета и создания условий для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач. Законопроектом определяются цели, задачи и инструменты технологической политики РФ и регулируются правоотношения в этой сфере. Документом создается система управления полного цикла разработки собственных технологий, пояснял ранее министр экономического развития Максим Решетников. При этом планируется запустить классификатор технологий в целях синхронизации и координации планов технологического развития в различных отраслях, отмечал он. Законопроектом формируется единый понятийный аппарат, в том числе вводятся определения технологической политики и суверенитета, высокотехнологичной продукции, "критических" и "сквозных" технологий, квалифицированного заказчика, собственной линии разработки технологий. На основе предложений бизнеса, институтов развития и ученых предусмотрен механизм формирования планов развития технологий. Одновременно предусматривается переход от краткосрочного к долгосрочному планированию в этой сфере. Планы развития технологий будут составляться, исходя из потребностей отраслей, на горизонте 10-15 лет, отмечал Решетников. А одной из ключевых новелл законопроекта стало расширение "права на риск" на случаи доведения поддержки до добросовестных технологических компаний. Пояснялось, что тем самым снижаются риски при получении господдержки невыполнения заявленных показателей.

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экономика, технологии, россия, максим решетников, владимир путин, госдума рф