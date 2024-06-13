https://ria.ru/20240613/gorlovka-1952606855.html

МИД назвал ранение журналистов НТВ в Горловке целенаправленным обстрелом

МИД назвал ранение журналистов НТВ в Горловке целенаправленным обстрелом - РИА Новости, 13.06.2024

МИД назвал ранение журналистов НТВ в Горловке целенаправленным обстрелом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является "целенаправленным обстрелом", а ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:39

2024-06-13T15:39

2024-06-13T15:51

горловка

россия

нтв (телеканал)

донецкая народная республика

мария захарова

киев

юнеско

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952574696_0:94:1532:956_1920x0_80_0_0_3677bbf4002e01adff6bceab7dac45b6.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является "целенаправленным обстрелом", а ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали Киев к ответу.Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу."По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного, это ключевое слово, обстрела, по некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника... тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега, оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что профильные международные организации: ЮНЕСКО и ОБСЕ, дискредитировали себя, не призвав Киев к ответу за эту атаку.

https://ria.ru/20240613/ntv-1952608705.html

горловка

россия

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, россия, нтв (телеканал), донецкая народная республика, мария захарова, киев, юнеско, обсе