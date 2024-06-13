https://ria.ru/20240613/gorlovka-1952606855.html
МИД назвал ранение журналистов НТВ в Горловке целенаправленным обстрелом
МИД назвал ранение журналистов НТВ в Горловке целенаправленным обстрелом - РИА Новости, 13.06.2024
МИД назвал ранение журналистов НТВ в Горловке целенаправленным обстрелом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является "целенаправленным обстрелом", а ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:39
2024-06-13T15:39
2024-06-13T15:51
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нтв (телеканал)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является "целенаправленным обстрелом", а ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали Киев к ответу.Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу."По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного, это ключевое слово, обстрела, по некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника... тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега, оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что профильные международные организации: ЮНЕСКО и ОБСЕ, дискредитировали себя, не призвав Киев к ответу за эту атаку.
https://ria.ru/20240613/ntv-1952608705.html
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горловка, россия, нтв (телеканал), донецкая народная республика, мария захарова, киев, юнеско, обсе
Горловка, Россия, НТВ (телеканал), Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Киев, ЮНЕСКО, ОБСЕ
МИД назвал ранение журналистов НТВ в Горловке целенаправленным обстрелом
Захарова: ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали Киев к ответу за ранение журналистов НТВ