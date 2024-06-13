Дело американского журналиста Гершковича о шпионаже передали в суд
Дело против Эвана Гершковича о шпионаже передали в Свердловский областной суд
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Уголовное дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, передано на рассмотрение в Свердловский областной суд, следствие считает, что он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию об "Уралвагонзаводе", сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", - сказал Иванов.
"Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники", - добавил он. По его словам, Гершкович соблюдал тщательные меры конспирации. Предварительное следствие проведено следственным управлением ФСБ России.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
"Уралвагонзавод" входит в структуру "Ростеха", США в июне внесли предприятие в санкционные списки.