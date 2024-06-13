https://ria.ru/20240613/gaz-1952541476.html

Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа

Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа - РИА Новости, 13.06.2024

Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа

Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:33

2024-06-13T12:33

2024-06-13T12:33

экономика

цены на нефть

сша

россия

алексей гривач

фонд национальной энергетической безопасности

московская биржа

газпром

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не затронуты санкциями, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с сегодняшнего дня, 13 июня, приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. "Часть расчетов за газ с дружественными странами продолжается в долларах. Поэтому валютный ресурс для оплаты обязательных внешних счетов у компании будет. Что касается поступления платежей, то сами они не затронуты санкциями", – сказал эксперт. "Вопрос, как теперь экспортерам, в числе которых, вероятно, есть и "Газпром", выполнять указ об обязательной продаже части валютной выручки", – добавил Гривач.

https://ria.ru/20240613/muradov-1952539544.html

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экономика, цены на нефть, сша, россия, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии