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Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа - РИА Новости, 13.06.2024
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12:33 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/gaz-1952541476.html
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа - РИА Новости, 13.06.2024
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа
Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:33
2024-06-13T12:33
экономика
цены на нефть
сша
россия
алексей гривач
фонд национальной энергетической безопасности
московская биржа
газпром
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не затронуты санкциями, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с сегодняшнего дня, 13 июня, приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. "Часть расчетов за газ с дружественными странами продолжается в долларах. Поэтому валютный ресурс для оплаты обязательных внешних счетов у компании будет. Что касается поступления платежей, то сами они не затронуты санкциями", – сказал эксперт. "Вопрос, как теперь экспортерам, в числе которых, вероятно, есть и "Газпром", выполнять указ об обязательной продаже части валютной выручки", – добавил Гривач.
https://ria.ru/20240613/muradov-1952539544.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Алексей Гривач, Фонд национальной энергетической безопасности, Московская биржа, Газпром, Санкции в отношении России
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа

Эксперт Гривач: санкции США не повлияют на поставки газа в зарубежные страны

© AP Photo / StringerГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Stringer
Газопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новые американские санкции в отношении России не повлияют на расчеты за российский газ и его поставки в зарубежные страны, так как сами поступления платежей не затронуты санкциями, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с сегодняшнего дня, 13 июня, приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
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"Часть расчетов за газ с дружественными странами продолжается в долларах. Поэтому валютный ресурс для оплаты обязательных внешних счетов у компании будет. Что касается поступления платежей, то сами они не затронуты санкциями", – сказал эксперт.
"Вопрос, как теперь экспортерам, в числе которых, вероятно, есть и "Газпром", выполнять указ об обязательной продаже части валютной выручки", – добавил Гривач.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияАлексей ГривачФонд национальной энергетической безопасностиМосковская биржаГазпромСанкции в отношении России
 
 
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