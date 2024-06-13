Президент СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом
Глава СПбМТСБ Артемьев: изменение НДПИ на газ тормозит развитие торгов на бирже
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев
Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже; развитие торгов также тормозит сопротивление компаний-производителей, рассказал президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
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"Компании давно имеют возможность торговать. Но сейчас проблема в том, что правительство и парламент ввели разные размеры налогов на добычу полезных ископаемых для энергетиков и остальных. Поэтому возник вопрос о "разноске" соответствующих потребителей газа по категориям. Этот вопрос решаемый. Мы эту "разноску" сделаем и надеемся восстановить объемы торгов, которые были ранее", - заявил собеседник агентства.
Артемьев также отметил, что профильные ведомства в прошлом хотели ввести обязательный норматив продаж газа на бирже по аналогии с нефтепродуктами, однако "Газпром" выступил против. По словам президента СПбМТСБ, это повлияло на динамику развития биржевых торгов газом.
В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ.
В октябре 2023 года замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что система установления тарифов на газ для промышленных потребителей будет стимулировать их к участию в биржевых торгах газом. Тарифы на газ для промышленности повышены в России с 1 декабря, а тарифы на ЖКХ для населения будут увеличены с 1 июля 2024 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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