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Президент СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом - РИА Новости, 13.06.2024
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08:50 13.06.2024 (обновлено: 11:32 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/gaz-1952477859.html
Президент СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом
Президент СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом - РИА Новости, 13.06.2024
Президент СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом
Корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже;... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:50
2024-06-13T11:32
экономика
россия
игорь артемьев
виталий королев
газпром
спбмтсб
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже; развитие торгов также тормозит сопротивление компаний-производителей, рассказал президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Компании давно имеют возможность торговать. Но сейчас проблема в том, что правительство и парламент ввели разные размеры налогов на добычу полезных ископаемых для энергетиков и остальных. Поэтому возник вопрос о "разноске" соответствующих потребителей газа по категориям. Этот вопрос решаемый. Мы эту "разноску" сделаем и надеемся восстановить объемы торгов, которые были ранее", - заявил собеседник агентства. Артемьев также отметил, что профильные ведомства в прошлом хотели ввести обязательный норматив продаж газа на бирже по аналогии с нефтепродуктами, однако "Газпром" выступил против. По словам президента СПбМТСБ, это повлияло на динамику развития биржевых торгов газом. В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ. В октябре 2023 года замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что система установления тарифов на газ для промышленных потребителей будет стимулировать их к участию в биржевых торгах газом. Тарифы на газ для промышленности повышены в России с 1 декабря, а тарифы на ЖКХ для населения будут увеличены с 1 июля 2024 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
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экономика, россия, игорь артемьев, виталий королев, газпром, спбмтсб, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Игорь Артемьев, Виталий Королев, Газпром, СПбМТСБ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Президент СПбМТСБ рассказал, что мешает развивать биржевые торги газом

Глава СПбМТСБ Артемьев: изменение НДПИ на газ тормозит развитие торгов на бирже

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев
Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже; развитие торгов также тормозит сопротивление компаний-производителей, рассказал президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«
"Компании давно имеют возможность торговать. Но сейчас проблема в том, что правительство и парламент ввели разные размеры налогов на добычу полезных ископаемых для энергетиков и остальных. Поэтому возник вопрос о "разноске" соответствующих потребителей газа по категориям. Этот вопрос решаемый. Мы эту "разноску" сделаем и надеемся восстановить объемы торгов, которые были ранее", - заявил собеседник агентства.
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Артемьев также отметил, что профильные ведомства в прошлом хотели ввести обязательный норматив продаж газа на бирже по аналогии с нефтепродуктами, однако "Газпром" выступил против. По словам президента СПбМТСБ, это повлияло на динамику развития биржевых торгов газом.
В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ.
В октябре 2023 года замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что система установления тарифов на газ для промышленных потребителей будет стимулировать их к участию в биржевых торгах газом. Тарифы на газ для промышленности повышены в России с 1 декабря, а тарифы на ЖКХ для населения будут увеличены с 1 июля 2024 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
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ЭкономикаРоссияИгорь АртемьевВиталий КоролевГазпромСПбМТСБФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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