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В Сибири нашли мощный источник метана - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
07:57 13.06.2024 (обновлено: 09:57 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/gaz-1952474016.html
В Сибири нашли мощный источник метана
В Сибири нашли мощный источник метана - РИА Новости, 13.06.2024
В Сибири нашли мощный источник метана
Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) на материалах коллег из Югорского госуниверситета впервые изучили на масс-спектрометре пробы болотного газа и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T07:57
2024-06-13T09:57
наука
западная сибирь
ханты-мансийск
земля
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) на материалах коллег из Югорского госуниверситета впервые изучили на масс-спектрометре пробы болотного газа и выяснили, что в болотах Западной Сибири есть мощный источник метана, сообщил НГУ в четверг. "Впервые на ускорительном масс-спектрометре производился радиоуглеродный анализ метана, выделенного из проб болотного газа, которые были взяты научными сотрудниками Югорского государственного университета из сипов (естественные выходы газа на поверхность – ред.) болот Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении. Необычное исследование провели в новосибирском Академгородке в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ". Ученым было важно выяснить возраст и происхождение метана в найденных активных источниках болотного газа в поймах рек среднего Приобья, а также изучить процессы, связанные его доставкой к местам выхода на поверхность. В вузе пояснили, что впервые открытые выходы газа были найдены в начале 2000-х годов в 25 километрах от Ханты-Мансийска. Они представляли собой заводи в ручье, из которых активно поднимались пузыри, насыщенные метаном. Выяснилось, что аналогичных источников много на территории всего ХМАО-Югры. Все они находятся в поймах рек или ручьев и крайне интенсивно выделяют метан - второй по важности парниковый газ для климата Земли после углекислого газа. Научный сотрудник Югорского госуниверситета Александр Сабреков пояснил, что для определения дальнейшей судьбы сипов как источника метана было необходимо понять происхождение и пути миграции этого газа. Ученые выдвинули три гипотезы: "нефтяную", "мерзлотную" и "болотную", предполагающую, что метан попадает в сипы из покрывающих около половины региона верховых болот, откуда он мигрирует с грунтовыми водами. Специалисты в Новосибирске успешно извлекли болотный газ, подали его на графитизатор и получили графитовые мишени. Работа над его анализом продолжалась на протяжении всего года. В итоге однозначно подтвердилась "болотная" гипотеза происхождения и транспортировки метана. "Подтверждение верности третьей, "болотной", гипотезы, свидетельствует о наличии в Западной Сибири мощного источника метана, который будет существовать, пока не исчезнут болота. У ученых появилось четкое представление о том, насколько тесно ландшафты связаны между собой, что очень важно для предсказания последствий их изменений при глобальном потеплении или антропогенном воздействии", - отметили в вузе.
https://ria.ru/20230922/metan-1898052409.html
https://ria.ru/20240311/nauka-1931657489.html
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западная сибирь, ханты-мансийск, земля, новосибирский государственный университет
Наука, Западная Сибирь, Ханты-Мансийск, Земля, Новосибирский государственный университет
В Сибири нашли мощный источник метана

Новосибирские ученые обнаружили мощный источник метана в болотах Западной Сибири

© Фото : НГУБолота Западной Сибири, где обнаружили мощный источник метана
Болота Западной Сибири, где обнаружили мощный источник метана - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : НГУ
Болота Западной Сибири, где обнаружили мощный источник метана
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НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) на материалах коллег из Югорского госуниверситета впервые изучили на масс-спектрометре пробы болотного газа и выяснили, что в болотах Западной Сибири есть мощный источник метана, сообщил НГУ в четверг.
"Впервые на ускорительном масс-спектрометре производился радиоуглеродный анализ метана, выделенного из проб болотного газа, которые были взяты научными сотрудниками Югорского государственного университета из сипов (естественные выходы газа на поверхность – ред.) болот Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.
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Необычное исследование провели в новосибирском Академгородке в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ". Ученым было важно выяснить возраст и происхождение метана в найденных активных источниках болотного газа в поймах рек среднего Приобья, а также изучить процессы, связанные его доставкой к местам выхода на поверхность.
В вузе пояснили, что впервые открытые выходы газа были найдены в начале 2000-х годов в 25 километрах от Ханты-Мансийска. Они представляли собой заводи в ручье, из которых активно поднимались пузыри, насыщенные метаном. Выяснилось, что аналогичных источников много на территории всего ХМАО-Югры. Все они находятся в поймах рек или ручьев и крайне интенсивно выделяют метан - второй по важности парниковый газ для климата Земли после углекислого газа.
Научный сотрудник Югорского госуниверситета Александр Сабреков пояснил, что для определения дальнейшей судьбы сипов как источника метана было необходимо понять происхождение и пути миграции этого газа. Ученые выдвинули три гипотезы: "нефтяную", "мерзлотную" и "болотную", предполагающую, что метан попадает в сипы из покрывающих около половины региона верховых болот, откуда он мигрирует с грунтовыми водами.
Специалисты в Новосибирске успешно извлекли болотный газ, подали его на графитизатор и получили графитовые мишени. Работа над его анализом продолжалась на протяжении всего года. В итоге однозначно подтвердилась "болотная" гипотеза происхождения и транспортировки метана.
"Подтверждение верности третьей, "болотной", гипотезы, свидетельствует о наличии в Западной Сибири мощного источника метана, который будет существовать, пока не исчезнут болота. У ученых появилось четкое представление о том, насколько тесно ландшафты связаны между собой, что очень важно для предсказания последствий их изменений при глобальном потеплении или антропогенном воздействии", - отметили в вузе.
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НаукаЗападная СибирьХанты-МансийскЗемляНовосибирский государственный университет
 
 
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