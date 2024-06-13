https://ria.ru/20240613/galkin-1952635340.html

Источник назвал причину обысков у брата Максима Галкина*

Источник назвал причину обысков у брата Максима Галкина* - РИА Новости, 13.06.2024

Источник назвал причину обысков у брата Максима Галкина*

Обыски у брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:00

2024-06-13T17:00

2024-06-13T19:12

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Обыски у брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Причиной явилось сокрытие двойного гражданства", — сказал собеседник агентства.В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости об обысках у брата Галкина* в его московской квартире.Максим Галкин* публично осудил СВО и в 2022-м вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва