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Источник назвал причину обысков у брата Максима Галкина* - РИА Новости, 13.06.2024
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17:00 13.06.2024 (обновлено: 19:12 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/galkin-1952635340.html
Источник назвал причину обысков у брата Максима Галкина*
Источник назвал причину обысков у брата Максима Галкина* - РИА Новости, 13.06.2024
Источник назвал причину обысков у брата Максима Галкина*
Обыски у брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:00
2024-06-13T19:12
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Обыски у брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Причиной явилось сокрытие двойного гражданства", — сказал собеседник агентства.В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости об обысках у брата Галкина* в его московской квартире.Максим Галкин* публично осудил СВО и в 2022-м вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Источник назвал причину обысков у брата Максима Галкина*

Обыски у Дмитрия Галкина прошли из-за сокрытия двойного гражданства

© Фото : @maxgalkinruМаксим Галкин* с братом Дмитрием
Максим Галкин* с братом Дмитрием - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : @maxgalkinru
Максим Галкин* с братом Дмитрием. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Обыски у брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Причиной явилось сокрытие двойного гражданства", — сказал собеседник агентства.
В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости об обысках у брата Галкина* в его московской квартире.
Максим Галкин* публично осудил СВО и в 2022-м вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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