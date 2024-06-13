Источник назвал причину обысков у брата Максима Галкина*
Обыски у Дмитрия Галкина прошли из-за сокрытия двойного гражданства
© Фото : @maxgalkinruМаксим Галкин* с братом Дмитрием
© Фото : @maxgalkinru
Максим Галкин* с братом Дмитрием. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Обыски у брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Причиной явилось сокрытие двойного гражданства", — сказал собеседник агентства.
В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости об обысках у брата Галкина* в его московской квартире.
Максим Галкин* публично осудил СВО и в 2022-м вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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