https://ria.ru/20240613/g7-1952576147.html

В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки"

В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки" - РИА Новости, 13.06.2024

В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки"

В Кремле будут следить за саммитом G7, который пройдет в Италии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:08

2024-06-13T14:08

2024-06-13T14:08

италия

россия

g7

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Кремле будут следить за саммитом G7, который пройдет в Италии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча лидеров "большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. "Собираемся следить, естественно, внимательно", - сказал журналистам Песков.

https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html

италия

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Кирилл Волков

италия, россия, g7, дмитрий песков, в мире