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В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки" - РИА Новости, 13.06.2024
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14:08 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/g7-1952576147.html
В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки"
В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки" - РИА Новости, 13.06.2024
В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки"
В Кремле будут следить за саммитом G7, который пройдет в Италии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:08
2024-06-13T14:08
италия
россия
g7
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Кремле будут следить за саммитом G7, который пройдет в Италии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча лидеров "большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. "Собираемся следить, естественно, внимательно", - сказал журналистам Песков.
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италия, россия, g7, дмитрий песков, в мире
Италия, Россия, G7, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки"

Песков: в Кремле будут внимательно следить за саммитом G7 в Италии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Кремле будут следить за саммитом G7, который пройдет в Италии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Встреча лидеров "большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия.
"Собираемся следить, естественно, внимательно", - сказал журналистам Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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ИталияРоссияG7Дмитрий ПесковВ мире
 
 
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