https://ria.ru/20240613/g7-1952576147.html
В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки"
В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки" - РИА Новости, 13.06.2024
В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки"
В Кремле будут следить за саммитом G7, который пройдет в Италии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:08
2024-06-13T14:08
2024-06-13T14:08
италия
россия
g7
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Кремле будут следить за саммитом G7, который пройдет в Италии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча лидеров "большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. "Собираемся следить, естественно, внимательно", - сказал журналистам Песков.
https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, g7, дмитрий песков, в мире
Италия, Россия, G7, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле пообещали следить за ходом саммита "Большой семерки"
Песков: в Кремле будут внимательно следить за саммитом G7 в Италии